Football: फीफा ने जारी किया 2022 कतर वर्ल्ड कप का लोगो, देखें VIDEO

Football: जुवेंतस एफसी ने रोमांचक मुकाबले में नेपोली को 4-3 से हराया

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world's greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019

हालांकि एक न्यूज एजेंसी के अनुसार, लोगो की शेप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जैसी है. लोगो को दोहा से लेकर कुवैत और मोरक्को की कई इमारतों पर दर्शाया गया. हालांकि इस आयोजन में सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र शामिल नहीं थे, क्योंकि इन सभी देशों ने 2017 में कतर के साथ राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिए थे और गैस-समृद्ध राष्ट्र के साथ व्यापार एवं परिवहन का भी बहिष्कार किया हुआ है.

A beautiful emblem which showcases the culture of Qatar and the region. I'm excited to be part of this project and can't wait to see Brazil team take to the field in 2022! https://t.co/VPL0RSM6fx — Cafu. (@officialcafu) September 3, 2019

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 3, 2019

इसके अलावा वर्ल्ड कप का लोगो न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयर्स, साओ पाउलो, सैंटियागो, मेक्सिको सिटी, जोहान्सबर्ग, लंदन, पेरिस, बर्लिन, मिलान, मेड्रिड, मॉस्को, मुंबई, सियोल और तुर्की के 10 जिलों में दिखा. आगामी वर्ल्ड कप कतर में सर्दियों में खेला जाएगा. इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि कतर की गर्मी खिलाड़ियों के मैच खेलने के अनुकूल नहीं है.



