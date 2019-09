Football: रोमेलू लुकाकू ने इंटर मिलान के लिए पहले मैच में किया गोल

मिलान:

पहले हाफ में ही 2-0 से आगे होने के बाद मेजबान टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. इंटर ने दूसरे हाफ में भी बेहतरीन फुटबॉल खेली. 60वें मिनट में 18 यार्ड बॉक्स में लुकाकू को गेंद मिली और उन्होंने गोल करते हुए स्कोर 3-0 कर दिया. मैच में वापसी का प्रयास कर रही लीस को 76वें मिनट में बड़ा झटका लगा और डिएगो फारियास को रेड कार्ड मिलने के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा.

84वें मिनट में बॉक्स के बाहर एंटोनियो कैंडेवेरा को गेंद और उन्होंने 30 यॉर्ड की दूरी से धमाकेदार गोल करते हुए 4-0 से अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी.

