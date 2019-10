ISL-6: Bengaluru fc इतिहास रचने के इरादे से घर में जीत के साथ शुरुआत चाहेगा

बेंगलुरु:

ऐसे में जबकि कोच चार्ल्स कुआडार्ट ने स्वीकार किया है कि यह काफी हैरान करने वाला है कि अब तक कोई भी टीम अपना खिताब नहीं बचा सकी है, बेंगलुरू का फोकस पहले तो प्लेऑफ में पहुंचना और फिर खिताब जीतकर इतिहास रचना होगा. स्पेन निवासी कुआडार्ट ने कहा, "मैंने अपने खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धी रहने को कहा है क्योंकि हमारा लक्ष्य प्लेऑफ है. एक खराब मैच आपको रेस से बाहर कर सकता है. अब तक किसी टीम ने लगातार दो बार खिताब नहीं जीता है. यह काफी हैरान करने वाला आंकड़ा है. अभी हमारे काम खिताब बचाना नहीं है बल्कि हमें प्लेऑफ में पहुंचना है. इसके बाद हम खिताब बचाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देंगे"

बीते सीजन के कई स्टार खिलाड़ियों की विदाई के बावजूद नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी ने इस साल कई सुधार किए हैं और इस कारण कुआडार्ट को चिंतित होने की जरूरत है. कुआडार्ट ने कहा, "नॉर्थईस्ट युनाइटेड एक बिल्कुल अलग टीम है. इस टीम के पास नया कोच है और इस कारण मैं जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की उम्मीद कर रहा हूं, यह मैच हमारे लिए कठिन होगा. हमें बिल्कुल नहीं पता कि नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी कैसा खेलेगी. इसके बाद एसामोह ग्यान जैसा गोल स्कोरर है. इसके अलावा इस टीम के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा पटलने का माद्दा रखते हैं. हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम इस मैच की कैसी तैयारी करते हैं."

बेंगलुरू हालांकि मौजूदा चैम्पियन है लेकिन इसके बावजूद वह सावधान है क्योंकि कोच का मानना है कि दूसरी टीमों ने बीते एक साल में अपना स्तर ऊंचा किया है और इस कारण इस साल प्लेऑफ की दौड़ काफी करीबी हो सकती है. कुआडार्ट ने कहा, "यह सीजन हमारे लिए कठिन होगा. कई टीमों ने काफी पैसा खर्च किया है और इस कारण वे काफी प्रतिस्पर्धी होंगी. ऐसे में मैं सोचता हं कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए और इन बातों को सोचकर दबाव में नहीं आना चाहिए." द ब्लूज नाम से मशहूर बेंगलुरू की टीम ने इस साल अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं. स्ट्राइकर मैनुएल ओनू को मीकू के स्थान की भरपाई करनी है. कुआडार्ट ने कहा, "हमें अर्थशास्त्र के कारण मीकू का साथ छोड़ना पड़ा लेकिन हमारे पास कुछ नए खिलाड़ी हैं. मीकू सिर्फ एक चीज के लिए उपयुक्त थे लेकिन हमारे मौजूदा खिलाड़ी अलग-अलग चीजों के साथ फिट बैठते हैं"

इस बीच, नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी के कोच रोबर्ट जार्नी ने भी कहा है कि बेंगलुरू की टीम में जो बदलाव हुए हैं, उससे उनकी टीम को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. क्रोएशिया की अंडर-19 टीम के कोच रह चुके जार्नी ने कहा, "बीते सीजन की तुलना में बेंगलुरू ने कुछ बदलाव किए हैं. इसके अलावा इस टीम में कुछ नए खिलाड़ी हैं. हम मानते हैं कि हमें इस टीम के खिलाफ जीत के लिए खुछ अलग करना होगा. हम तीन अंक अपने खाते में लाने को लेकर आश्वस्त हैं."