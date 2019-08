FOOTBALL: कुछ ऐसे गोकुलम केरल ने जीता 129वां डूरंड कप खिताब

यह भी पढ़ें: मोहम्मद सलाह के दमदार प्रदर्शन से आर्सेनल को हराकर लिवरपूल शीर्ष पर कायम

दोनों टीमों के मैच की दमदार शुरुआत की और पहले हाफ में गोल करने के कई प्रयास किए. हालांकि, इंजुरी टाइम में गोकुलम को पेनल्टी मिली और मार्कस ने गोल करत हुए अपनी टीम को बढ़त दिला दी. मैच के 52वें मिनट में गोकुलम ले एक और शानदार मूव बनाया. इस बार भी मारकस ने मौका न गंवाते हुए अपनी टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया.

FULL-TIME! The 1⃣2⃣9⃣th edition of the #DurandCup comes to an end, and we have a new champion!



Congratulations, @GokulamKeralaFC



GKFC 2-1 MB#GKFCMB ⚔ #DurandCup #IndianFootball pic.twitter.com/f1N3q9geMp