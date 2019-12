मेसी ने पिछले साल के विजेता लूका मोडरिच से पुरस्कार लेने के बाद कहा,‘मैंने दस साल पहले पहली बार यह खिताब जीता था. मैं 22 बरस का था और अपने तीनों भाइयों के साथ यहां आया था. मेरे लिये यह सपने जैसा था.' उन्होंने कहा,‘सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि कुछ साल और खेल सकता हूं.समय मानो उड़ रहा है और सब कुछ अचानक हो रहा है. मुझे उम्मीद है कि यूं ही खेल का मजा लेता रहूंगा.' इंग्‍लैंड के पूर्व फुटबॉलर डेव‍िड बेकहैम और गैरी ल‍िनेकर ने छठी बार यह प्रत‍िष्‍ठ‍ित अवार्ड जीतने पर मेसी को बधाई दी है. ल‍िनेकर ने मेसी को असाधारण प्‍लेयर बताया है.

Messi wins his 6th Ballon d'Or. His numbers this year are once again truly extraordinary. He's head and shoulders the best player in world football. He plays a game that is both joyous and incomprehensible to mere mortals. The award is totally meritorious.