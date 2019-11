FOOTBALL: चेल्सी की लगातार सातवीं जीत में क्रिस्टियन पुलिसिक ने निभाई बड़ी भूमिका

यह भी पढ़ें: बेल्जियम के फुटबॉलर ड्रिस मर्टेस ने महान Diego Maradona के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा

मैच की शुरुआत से ही चेल्सी ने अटैक करने पर विश्वास दिखाया, जिसका लाभ उसे जल्द ही मिला. खेल के 21वें मिनट में पुलिसिच ने हाफ लाइन के पास मेजबान टीम के खिलाड़ी से गेंद छीनी और गोल करते हुए चेल्सी को बढ़त दिलाई. पहला हाफ समाप्त होने से पहले विलियन ने बर्नले के डिफेंडर से गेंद छीनी और पुलिसिच को पास किया. अमरीकी खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और मुकाबले का अपना दूसरा गोल किया.

4-2 win Buzzing for you Captain America.. wins in a row Away support was fantastic againpic.twitter.com/ZXZQRUtaF9