Football: महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना बने अर्जेंटीना सुपरलीगा क्लब के कोच

Football: सुनील छेत्री के गोल से बढ़त बनाने के बावजूद ओमान से हारा भारत

#DiegoMaradona has joined Gimnasia y Esgrima La Plata as their new head coach as the club fights to avoid relegation from #Argentina's top division.



Photo: IANS pic.twitter.com/6wCzyn9hDB