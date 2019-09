इसलिए दक्षिण अफ्रीकी धावक कास्टर सेमेन्या ने पकड़ी फुटबॉल की राह

Football: डेंगू से पीड़ित होने के संदेह में छह फुटबॉल खिलाड़ी राष्ट्रीय चैंपियनशिप से बाहर

Caster Semenya, an Olympic Gold Medalist and World Middle-Distance Champion, has joined South African football club, JVW FC. The club is owned by Banyana Banyana Captain, Janine van Wyk. pic.twitter.com/U2tfRNsK3c

क्लब का मालिकाना हक रखने वाली राष्ट्रीय टीम की कप्तान जैनी वान व्यक ने सेमेन्या का क्लब में स्वागत किया है. उन्होंने कहा, 'मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि इतनी बड़ी एथलीट मेरे क्लब में आ रही है. मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि उन्होंने महिलाओं के अन्य क्लब को छोड़ कर जेवीडब्ल्यू में आने का फैसला किया.' उन्होंने कहा, 'मैंने मंगलवार को उनका पहली ट्रेनिंग पर स्वागत किया. मैं उनके खेल को देखकर प्रभावित हुई. उनके पास फुटबॉल की बुनियादी चीजें हैं.'

South African star athlete @caster800m has set a new challenge for herself, by taking to the football field and joining @Banyana_Banyana Captain @Janinevanwyk5 ‘s club. https://t.co/q2LGufUkk3