41 वर्ष के हुए पूर्व तेज गेंदबाज Zaheer Khan, क्रिकेटरों और फैंस ने 'स्विंग के किंग' को यूं दी बधाई...

Happy birthday @ImZaheer paaji. Wish you a healthy long life with loads of joy and happiness — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) October 7, 2019

Happy birthday my brother swing king @ImZaheer have a good one — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 7, 2019

Happy birthday Zak Bhai! Have a fabulous year ahead with loads of happiness and good luck. @ImZaheer — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) October 7, 2019

Happy Birthday @ImZaheer Wishing you a wonderful day and the most amazing year Zak pic.twitter.com/6yloKGRxpT — VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 7, 2019

311 Test wickets

282 ODI wickets



Happy birthday to one of India's greatest ever seam bowlers, Zaheer Khan! pic.twitter.com/syKMeayUzg — ICC (@ICC) October 7, 2019

#ZaheerKhan Represented India in 92 Tests and 200 one-day internationals. 311 Test and 282 ODI wickets, 21 Wickets in 2011 WC Campaign A champion bowler & My childhood hero turns 41 today

Thanks #ZaheerKhan for all the memories! Oh- & Happy Birthday @ImZaheer pic.twitter.com/g8DNbwHzAR — Rajesh Gayle (@RajeshGayle2) October 7, 2019

Still waiting for India to produce a deadly & fierce bowler like #ZaheerKhan.



Motivating an entire country for bowling when India was producing loads of batsmen; but not many good quality bowlers.



(PS- He was the chocolate boy too.)#HappyBirthdayZaheerKhan. God bless you. pic.twitter.com/92SgGtUBbI — Sohom (@sohom_pramanick) October 7, 2019

#ZaheerKhan i was in class 3rd when i first saw his amazing bowling against sri lanka in WC 2003 i imitated his bowling action .. Happy Birthday to the swing king of india pic.twitter.com/qHuBxPitps — Vishal Singh (@imvishal_vk) October 7, 2019

जहीर (Zaheer Khan) को बर्थडे विश करते हुए एक फैन ने लिखा, 'मैं उस समय तीसरी कक्षा में था जब वर्ल्डकप 2003 में श्रीलंका के खिलाफ जहीर की बेहतरीन बॉलिंग को देखा. मैंने बॉलिंग एक्शन का अनुसरण किया. स्विंग के किंग को जन्मदिन की बधाई. ' एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, भारत के लिए अभी भी जहीर जैसी मारक क्षमता के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज का इंतजार कर रहा हूं. जहीर ने भारत के लिए 92 टेस्ट, 200 वनडे और 17 टी20 मैच खेले. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 311, वनडे में 282 और टी20I में 17 विकेट हासिल किए. 87 रन देकर सात विकेट उनका टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा.

