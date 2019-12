युवराज के बर्थडे पर भारतीय क्र‍िकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)ने भी उन्‍हें शुभकामनाएं दी हैं. BCCI ने अपने ट्वीट में ल‍िखा-एक सच्‍चा चैंप‍ियन और कई लोगों के ल‍िए प्रेरणा, युवराज स‍िंह को जन्‍मद‍िन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. टीम इंड‍िया के कप्‍तान व‍िराट कोहली (Virat Kohli)ने भी युवराज स‍िंह को बर्थडे व‍िश क‍िया है. उन्‍होंने अपने ट्वीट में ल‍िखा-हैप्‍पी बर्थडे पाजी, ईश्‍वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे.

A true champion and an inspiration to many, here's wishing @YUVSTRONG12 a very happy birthday#HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/bWtgnxbRyV