योगराज सिंह ने लिया बड़ा यू-टर्न, कुछ ऐसे की महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ

वैसे यह छिपी बात नहीं है कि योगराज सिंह ने साल 2015 और अब 2019 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार के लिए महेंद्र सिंह धोनी को दोषी ठहराया था. वहीं योगराज सिंह पहले कई मौकों पर धोनी पर अपनी कप्तानी के दौरान युवराज सिंह, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने करने का आरोप लगा चुके हैं. बहरहाल, अब योगराज सिंह ने अपने बयानों पर यू-टर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी धोनी को दोषी नहीं ठहराया.



एक चैनल को दिए इंटरव्यू में योगराज सिंह ने कहा कि मैंने कभी धोनी को हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया. यह मेरा बयान नहीं है. आपने एक गलत शख्स से गलत सवाल किया है. धोनी के संन्यास की बाबत सवाल पूछने पर योगराज ने कहा कि उनका मानना है कि धोनी को ठीक वैसे ही देश की सेवा करनी चाहिए जैसी वह पिछले काफी लंबे समय से कर रहे हैं. साथ ही, युवराज सिंह के पिता ने धोनी की उन लिए गए अच्छे फैसलों की भी प्रशंसा की, जब वह भारतीय टीम के कप्तान थे.

Yograj Singh Father of Yuvraj Singh revails that only one man is responsible for the retirement of Yuvraj , Sehwag , Gambhir & Laxman and sreesanth also told in biggboss that innocent player like me is suffering & big fish are still playing . Ye dono kiski baat kar raha hai pic.twitter.com/q8nXvNwcNm