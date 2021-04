RR vs KKR: यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को केकेआर (KKR) के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम (Rajasthan Royals) ने मौका दिया. हालांकि जायसवाल ने मैदान पर एक कैच भी छोड़ा लेकिन बाद में इस युवा खिलाड़ी ने सुनील नरेन (Sunil Narine) का असंभव सा दिख रहे कैच को लेकर भरपाई कर दी. नरेन का मुश्किल कैच जायसवाल ने स्वायर लेग पर भागकर लपक लिया. जयदेव ने नरेन को धीमी शार्ट गेंद फेंककर फंसाया, केकेआर के बल्लेबाज ने गेंद को स्वायर लेग की ओर हवा में खेला, जहां जायसवाल ने आगे की ओर दौड़ लगाकर एक बेहतरीन लो कैच लपककर नरेन की पारी का अंत कर दिया. सुनील ने 7 गेंद पर 6 रन की पारी खेली. इससे पहले शुबमन गिल को जोस बटलर ने अपनी शानदार फील्डिंग से चकमा देकर रन आउट किया था. वहीं, केकेआर के कप्तान इयोन मॉर्गेन इस में कुछ भी खास नहीं कर पाए और बिना गेंद खेले दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट होकर पवेलियन लौटे.

IPL 2021: मुंबई को हराने के बाद क्रिस गेल ने अपने ही अंदाज में कहा- 'मोगेंबो खुश हुआ..'देखें Video

Jaiswal redeems himself He had dropped Gill earlier but @yashasvi_j now takes a stunning catch running and diving forward to send Narine back for 6. Unadkat takes his 1st wicket. https://t.co/oKLdD2Pi9R #VIVOIPL #RRvKKR pic.twitter.com/z4s08cxZJ2

बता दें कि इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) ने इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को यहां केकेआर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. गिल केवल 11 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं नीतिश राणा ने सिर्फ 22 रन की पारी खेली, लेकिन राहुल त्रिपाठी ने समझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और 26 गेंद पर 36 रन बनाने में सफल रहे.

पाकिस्तानी गेंदबाज ने इंग्लैंड में फेंकी रहस्यमयी गेंद, बोल्ड होकर पिच देखने लगा विदेशी बल्लेबाज..देखें Video

इसके बाद केकेआर के दिनेश कार्तिक ने संभल कर बल्लेबाजी की, केकेआर के कार्तिक ने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी कर लिया. कार्तिक आईपीएल में केकेआर की ओर से खेलते हुए 1000 रन पूरा करने में सफल रहे. केकेआर और राजस्थान की टीम इस सीजन में अबतक पूरे दम खम के साथ नहीं खेल पाई है.​

Get the latest updates on IPL 2021 live score . Like us on Facebook or follow us on Twitter for more sports updates. You can also download the NDTV Cricket app for Android or iOS