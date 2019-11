नई द‍िल्‍ली:

टेस्‍ट फॉर्मेट में टीम इंड‍िया के व‍िकेटकीपर ऋद्ध‍िमान साहा (Wriddhiman Saha) फ‍िर से चोट‍िल हो गए हैं. आईपीएल के दौरान कंधे की चोट के कारण कंधे का ऑपरेशन करा चुके साहा को कोलकाता के डे-नाइट टेस्‍ट के दौरान अंगुली में फ्रैक्‍चर (Fracture on right ring finger) हो गया था ज‍िसके बाद इसका ऑपरेशन क‍िया गया है. उम्‍मीद है क‍ि न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी में होने वाली टेस्‍ट सीरीज ((India vs New Zealand Series)से पहले वे फ‍िट हो जाएंगे. 35 बरस के साहा का मंगलवार को मुंबई में ऑपरेशन हुआ.