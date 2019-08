जोफ्रा आर्चर को मिली एशेज टीम में जगह, बेन स्टोक्स फिर बने उपकप्तान

लंदन:

हालांकि आर्चर (Jofra Archer) वर्ल्डकप (Wrold Cup 2019) के दौरान चोटिल हो गए थे लेकिन बाराबडोस स्थिति अपने घर में समय बिताने के बाद वह फिट घोषित कर दिए गए. उन्होंने अपनी काउंटी टीम ससेक्स के लिए शुक्रवार को मैदान में वापसी की. सरे खिलाफ टी20 ब्लास्ट में 21 रन देकर दो विकेट चटकाए. जो रूट (Joe Root) की नेतृत्व वाली टीम में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को फिर से उप कप्तान बनाया गया है. स्टोक्स को सितंबर 2017 में नाईट क्लब में देर रात झड़प करने के विवाद के बाद उप कप्तान से हटा दिया गया था. इस घटना के बाद स्टोक्स की जगह जोस बटलर (Jos Buttler) को उप कप्तान बनाया गया था.

इस सप्ताह आयरलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच से बटलर (Jos Buttler) और स्टोक्स (Ben Stokes) को विश्राम दिया गया था. इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए इस मुकाबले को 143 रन से अपने नाम किया था. चोट के कारण टीम इस मैच से दूर रहे तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने भी टीम में जगह बनाई है. आयरलैंड के खिलाफ नाइटवाच के तौर पर दूसरी पारी में 92 रन का योगदान देने वाले मैन ऑफ द मैच बाएं हाथ के गेंदबाज जैक लीच (Jack Leach) टीम में जगह नहीं बना सकें.

We have named our squad for the first @Specsavers #Ashes Test! ???????? — England Cricket (@englandcricket) July 27, 2019

पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम:

जो रूट (कैप्टन), बेन स्टोक्स (उपकप्तान), मोइन अली, जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, जानी बेयरस्टा, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कूरेन, जो डेनली, जेसन राय, ऑली स्टोन और क्रिस वोक्स.

