World Cup 2019: शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुआ वर्ल्ड कप का आगाज

लंदन:

The captains from all ten #CWC19 sides met Queen Elizabeth II & the Duke of Sussex at Buckingham Palace earlier today. pic.twitter.com/ejorQW1dvN — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 29, 2019

वहीं इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने कहा, "हम अपने पहले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वीरवार का दिन हमारे लिए बेहद अहम दिन है. हम जहां हैं वहां आकर गर्व महसूस कर रहा हूं". इस मौके पर हर देश के दो प्रतिनिधि मौजूद थे जिन्होंने औपचारिक रूप से क्रिकेट खेली.

The fans are readying themselves for the start of the #CWC19 Opening Party! pic.twitter.com/cQ8gOYAYXb — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 29, 2019

भारत की तरफ से पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले ने अभिनेता फरहान अख्तर के साथ मिलकर हाथ आजमाए जबकि पाकिस्तान की तरफ से मलाला युसूफजई और अजहर, वेस्टइंडीज की तरफ से विवियन रिचडर्स और धावक योहान ब्लैक, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जैक्स कैलिस, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेट ली और मेजबान देश की तरफ से केविन पीटरसन मौजूद रहे.

Look who's arrived at the #CWC19 Opening Party pic.twitter.com/QJAoUEWVfl — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 29, 2019

इस अवर पर मलाला ने कहा, "अब हम देख सकते हैं कि क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हिस्सा ले रही हैं. मुझे लगता है कि महिलाओं को खेलों में ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए. मैं बचपन से क्रिकेट की बड़ी प्रशंसक हूं. मुझे लगता है कि यह खेल अलग तरह की संस्कृति से आने वाले लोगों को जोड़ता है.

Had a lovely afternoon at the opening party of the ICC Cricket World Cup outside of Buckingham Palace.



The rain didn't dampen the spirits. #CWC19 pic.twitter.com/EswJJR2zeg — Craig Stone (@CraigStoneUK) May 29, 2019

हम सभी यहां क्रिकेट का जश्न मनाने के लिए आए हैं." अपनी कप्तानी में टीम को पिछली बार विश्व कप दिलाने वाले माइकल क्लार्क और इंग्लैंड के पूर्व ऑफ स्पिनर ग्राम स्वान ने ट्रॉफी के साथ परेड की और बाद में उसे हॉल में लाकर रखा.

क्लार्क ने इस मौके पर कहा, "यह बहुत विशेष है. मेरे करियर के यादगर पलों में विश्व खेलना शामिल है. 2015 विश्व कप जीतना शानदार था. आखिरी के तीन-चार महीने आस्ट्रेलिया के लिए अच्छे रहे हैं। टीमें यहां एक शानदार टूर्नामेंट के लिए हैं". विश्व कप में भारत को अपना पहला मैच पांच जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना है.