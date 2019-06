नॉटिंघम:

वेस्‍टइंडीज के खिलाफ (West Indies vs Pakistan) पाकिस्तान की बल्लेबाजी को देखकर कोई बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं थी. फिर भी सम्मानजनक स्कोर की आस तो थी ही, लेकिन विंडीज ने पाकिस्तान को सम्माजनक स्कोर के आसपास भी नहीं जाने दिया. फखर पाकिस्तान के उन चार बल्लेबाजों में रहे जो दहाई के आंकड़े तक पहुंचे. उनके अलावा बाबर आजम ने 22, मोहम्मद हफीज ने 16 और वहाब रियाज ने अंत में दो छक्कों और एक चौके की सहायता से 18 रन बनाए.

पाकिस्‍तान के वर्ल्‍डकप में पांच सबसे कम स्‍कोर इस प्रकार हैं...

74 vs इंग्‍लैंड (एडिलेड, 1992)

105 vs वेस्‍टइंडीज (नॉटिंघम, 2019)

132 vs ऑस्‍ट्रेलिया (लार्ड्स, 1999)

132 vs आयरलैंड (किंग्‍सटन, 2007)

134 vs इंग्‍लैंड (केपटाउन, 2003)

