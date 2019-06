World Cup 2019: हार से निराश रोड्स ने साउथ अफ्रीका से कहा- अब दोबारा खेलने नहीं आएंगे डीविलियर्स

ENG vs PAK: ...फिर भी इंग्लैंड को 14 रन से हराकर पाकिस्तान ने तोड़ा हार का सिलसिला

वहीं टीम की दो हारों के बाद दक्षिण अफ्रीका (South Africa team) के पूर्व ऑलराउंडर जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) ने प्रशंसकों की इन बातों को खारिज कर दिया है. रोड्स ने कहा कि यह वह समय है जब दक्षिण अफ्रीका (South Africa team) को यह समझना चाहिए कि डीविलियर्स (AB de Villiers) अब संन्यास ले चुके हैं और अब वह चयन के लिए उपलब्ध नही होंगे. रविवार की हार के बाद एक प्रशंसक ने ट्विटर पर रोड्स से कहा, 'आप की टीम (दक्षिण अफ्रीका) को डीविलियर्स और स्टेन की कमी खल रही है.' रोड्स ने इसका जवाब देते हुए कहा, 'पूरी टीम दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रह सकती. अब कोई और डीविलियर्स नहीं है. बल्लेबाज आते हैं, जाते हैं. शीर्षक्रम में कई बल्लेबाजों ने गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया.'

Whole team can't rely on 2 players; there is no more ABD. Batsmen got in and got out. Bad shot selection; so many top order players out “bowled” on good batting surface tells a story https://t.co/AiLmCUBZtJ