World Cup 2019: इसलिए पाकिस्तानी फैंस ने सोशल मीडिया पर टीम विराट का किया जमकर समर्थन

लंदन:

Question to all Pakistan fans .. England vs INDIA .. Sunday .. who you supporting ? — Nasser Hussain (@nassercricket) June 26, 2019

Is that even a question? pic.twitter.com/CenAXF1A47 — zaki zaidi (@zakiistan) June 26, 2019

Definitely backing India ???????? for two reasons

1- they're neighbours

2- they're passionate about cricket — Rana Shazib (@RmShazib) June 26, 2019

I don't know. All I am saying is that Allama Iqbal wrote Saare Jahaan Se Acha Hindustan Humara. https://t.co/1vreHH5CuU — Rana Talha Asfar ???????? ???????? (@RTAluvzAfridi) June 26, 2019

Chalo bhai final krlo mgr ap log england ko haaro.. We are with with you ???????????????? — Tahir Rana???????? (@iamtahirrana) June 26, 2019

The another Neighbor also supporting to India..!!@BCBtigers — Raihan Talukder (@RaihanTalukde) June 27, 2019

बता दें कि टूर्नामेंट के अभी तक के अपने छह मैचों में से भारत ने पांच में जीत दर्ज की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. छह मैचों में 11 अंकों के साथ भारतीय टीम अंकतालिका में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से पीछे दूसरे स्थान पर है. भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड पर जीत जरूरी है. यदि भारत यह मैच हारता है तो उसके साथ पाकिस्तान के भी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें धुंधली पड़ जाएंगी. वहीं, पांचवे नंबर स्थित इंग्लैंड टीम इस मैच में जीत दर्ज कर अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड को भी हराना चाहेगी. शनिवार को हुए मैच में पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान को हराने के बाद अंकतालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गयी है. लिहाजा इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ मैच में करो या मरो जैसी स्थिति वाली हो गयी है, जिसका अभियान श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद बुरी तरह लड़खड़ा गया है.

