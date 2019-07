World Cup 2019: अब सचिन तेंदुलकर के समर्थकों ने धोनी की आलोचना पर ट्रोलर्स पर किया पलटवार

नई दिल्ली:

Saw a huge nmbr of fans belittling,insulting and mocking Sachin because he criticized Dhoni for his thoughtless batting. this further solidifies belief that average IQ has nosedived over the years and access to social media for a majority of mass is like बंदर के हाथ उस्तरा #shame — Vivek pandey (@iamvivekpandey) June 26, 2019

एक और शख्स ने लिखा कि अगर सचिन ने धोनी की आलोचना की है, तो धोनी के प्रशंसकों को इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए

I mean really? ????

The best cricketer in the world ever cannot voice his opinion?

2ndly, what's this Sachin vs Dhoni crapAre you guys stupid?

Dhoni was a fab captain and that will never change

If his batting skills are being criticized, his fans shouldn't mind that! #CWC19 — Lopa (@LopaWalawalkar) June 25, 2019

आदि नाम के एक और ट्विटर हैंडल ने लिखा कि धोनी के प्रशंसक वेवकूफ हैं. और सचिन ने धोनी की बिल्कुल सही आलोचना की है

Dhoni fans are blind and idiots..we all respect and love Dhoni but if he didn't played well and there was no intent it was very well criticized and rightfully..and to all loosers Sachin is big better and far great player then MSD — Adi (@adisworld18) June 25, 2019

अभिनाभा देवनाथ नाम के एक प्रशंसक ने लिखा कि धोनी के समर्थक नहीं जानते कि वह उस शख्स की आलचोना कर रहे हैं, जिसने क्रिकेट को भारत में एक धर्म जैसा बना दिया.

#Sachin Dhoni fans trolling Sachin just because he criticized Dhoni.These Dhoni fans are absolutely dumbass.They don't know that they're trolling the man who made cricket a religion in India.Sachin made cricket famous and Dhoni is famous because of cricket. Dhoni fans go to hell. — Abhinaba Debnath (@AbhinabaDebnat2) June 25, 2019

श्रीकांत देशमुख नाम के सचिन प्रशंसक ने धोनी के समर्थकों के लिए और कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया

Sachin criticized dhoni for his slow know which would have lead india into its first defeat against the Afghanistan (last in the points table) and dhonis so called (shitty) fans started barking and even saying dhoni won world cup for india and for sachin. What say @Aviztweets — Shrikant Deshmukh (@IMSHRI_RK) June 25, 2019

वास्तव में यह सही है कि सोशल मीडिया पर सचिन के खिलाफ ट्रोलर्स का रवैया एक तरह से बंदर के हाथ में उस्तरा सरीखा जैसा ही है. इस देश में अमिताभ बच्चन से लेकर गावस्कर व खुद सचिन की आलचोना होती रही है. और सचिन ने धोनी की बिल्कुल दो सौ फीसदी सही आलोचना की.