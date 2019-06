SCORECARD

वेस्‍टइंडीज की पारी: गेल और पूरन ने खेली आतिशी पारी

पाकिस्‍तान का स्‍कोर इतना बड़ा नहीं था कि इंडीज टीम के लिए चुनौती बन पाता. क्रिस गेल के साथ शाई होप ने पारी की शुरुआत की. गेल ने दूसरे ही ओवर में हसन अली को दो चौके जड़कर अपने इरादे जता दिए.पांचवें ओवर में मोहम्‍मद आमिर ने शाई होप (11) को आउट करके पाकिस्‍तान को पहली कामयाबी दिलाई. गेल का साथ देने अब डेरेन ब्रावो क्रीज पर थे.आमिर ने सातवें ओवर में डेरेन ब्रावो (0) को भी आउट करके मैच को रोमांचक बनाने की भरसक कोशिश की. पाकिस्‍तान के लिहाज से उनका फॉर्म में आना आगे के मैचों के लिए अच्‍छा संकेत रहा.ब्रावो की जगह निकोलस पूरन ने ली. इंडीज टीम के 8.2 ओवर में पूरे हुए.क्रिस गेल ने अपना अर्धशतक 33 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. हालांकि इसके बाद वे ज्‍यादा देर नहीं टिके और आमिर की गेंद पर शादाब को कैच थमा बैठे. वेस्‍टइंडीज के 100 रन 13.2 ओवर में पूरे हुए. वहाब रियाज की गेंद पर छक्‍का जड़ते हुए इसी ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस पूरन ने इंडीज टीम को जीत तक पहुंचाया. वे 19 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्‍कों की मदद से 34 रन बनाकर नाबाद रहे. पाकिस्‍तान के लिए इस मैच में कोई पॉजिटिव रहा तो तेज गेंदबाज मोहम्‍मद आमिर का फॉर्म में आना. उन्‍होंने टीम के लिए तीनों विकेट हासिल किए.

विकेट पतन: 36-1 (शाई होप, 4.3), 46-2 (डेरेन ब्रावो, 6.2), 77-3 (गेल, 10.5)

