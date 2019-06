ENG vs SA, World Cup 2019: जोफ्रा आर्चर की 'प्रचंड मार', इंग्लैंड ने 104 रन से जीत दर्ज शुरू किया अभियान

लंदन:

England are off to a winning start!



Archer takes three wickets, while Plunkett and Stokes get two each as the hosts beat South Africa by 104 runs! #ENGvSA SCORECARD https://t.co/nH52002J64 pic.twitter.com/dT8xVHtmOs — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 30, 2019

इस पतन से दक्षिण अफ्रीका ने अपने शुरुआती मैच में ही लगे 'चोकर्स' के तमगे को एकदम सही साबित किया. और देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीकी पारी 39.5 ओवरों में 207 रनों पर सिमट गई. और इंग्लैंड ने कोटे की 61 गेंद बाकी रहते हुए बुरी तरह से मात देते हुए दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों को झकझोर कर रख दिया. बेन स्टोक्स को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया. जहां उन्होंने बेहतरीन 89 रन की पारी खेली, तो लगातार दो विकेट चटकाकर दक्षिण अफ्रीका की हार के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का काम किया.

Ben Stokes with the bat, Ben Stokes with the ball, Ben Stokes on the field!



No question about who's the Player of the Match in the #CWC19 opener #ENGvSA #WeAreEngland pic.twitter.com/2pZwa10xEt — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 30, 2019

लेकिन स्टोक्स के मैन ऑफ द मैच के बावजूद यह सीमर जोफ्रा आर्चर ही थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को शुरुआत में ही बुरी तरह हिला दिया. चौथे ही ओवर में जोफ्रा हाशिम अमला के हेलमेट पर लगी ग्रिल पर जोफ्रा की बाउंसर ने उन्हें ऐसा डगमगाया कि हाशिम रिटायर्डहर्ट होकर चले गए. इसके बाद दस ओवर खत्म होते-होते आर्चर ने दक्षिण अफ्रीका के दो टॉप विकेट और चलता कर दिए. और जोफ्रा की यह दक्षिण अफ्रीका पर ऐसी प्रचंड मार रही कि यह टीम हिल कर रह गयी. और फिर सिर उठाकर आगे बैटिंग नहीं ही कर सकी.

SCORECARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: छा गए आर्चर!

ऐसा नहीं था कि केनिंगटन ओवल की पिच बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन इंग्लिश सीमर जोफ्रा आर्चर को जिसने भी देखा होगा, उसका मन खुश हो गया. आर्चर ने अपने तेवरों से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांध कर रखा. वास्तव में मनोवैज्ञानिक मार चौथे ही ओवर में आचर्र ने मारी, जब उनकी तीखी बाउंसर को पुल करने की कोशिश में हाशिम अमला ग्रिल (जाली) पर गेंद खा गए! अमला रिटायर्डहर्ट होकर लौट गए, पर असर साफ दिखाई पड़ा.

Hashim Amla, who had to walk off after copping a blow from a Jofra Archer bouncer, is back in the middle.



Watch what happened earlier https://t.co/8vTkzjiFWO — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 30, 2019

इसके बाद के बल्लेबाज भी आर्चर के आसमने असहज ही दिखाई पड़े. पहले ऑर्चर ने मार्करैम को सस्ते में निपाटा, तो थोड़ी ही देर बाद पिछले दिनों आईपीएल में बरसने वाले दक्षिण अफ्रीकी कप्तान फैफ डु प्लेसिस पुल करने की कोशिश में लपके गए. और आर्चर के इस अटैक ने अफ्रीकी प्रशंसकों के चेहरे पर बहुत ही तनाव पसरा कर दिया. पहला पावर-प्ले खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर रहा 2 विकेट पर 40 रन.

मिड्ल ऑर्डर की टूटी कमर...और टूटती चली गई !

क्विंटन डि कॉक ने अपनी तरफ से एक शानदार कोशिश की थी, लेकिन क्विंटन को प्लंकेट ने चलता किया, तो इसके बाद दो और विकेट नियमित अंतराल पर गिरे. कुल मिलाकर इस स्टेज पर दक्षिण अफ्रीका ने 20 गेंदों के भीतर तीन विकेट गंवाकर बुरी तरह कराह रहा था. जेपी डुमिनी भी मोईन अली ने सस्ते में निपटा दिया, तो प्रेटोरियस रन आउट हो गए. और यहां से दक्षिण अफ्रीकी पारी ऐसी फिसली कि 207 पर जाकर खत्म हुई.

विकेट पतन: 36-1 (मार्करैम, 7.4), 44-2 (फैफ डु प्लेसिस, 9.3), 129-3 (डि कॉक, 22.6), 142-4 (जेपी डुमिनी, 25.5), 144-5 (प्रेटोरियस, 26.2), 167-6 (वॉन डेर, 31.5), 180-7 (फेहलुकवायो, 34.1), 193-8 (अमला, 38.1)

इससे पहले प्रमुख बल्‍लेबाजों के अहम योगदान की बदौलत इंग्‍लैंड की टीम आज यहां वर्ल्‍डकप के उद्घाटन मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 311 रन का स्‍कोर बनाने में सफल रही. मेजबान टीम के लिए इस मैच में जेसन रॉय, जो रूट, कप्‍तान इयोन मोर्गन और बेन स्‍टोक्‍स ने अर्धशतक जड़े. मैच की शुरुआत बेहद नाटकीय अंदाज में हुई और दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर ने अपने और पारी के पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर जॉनी बेयरस्‍टॉ (0) को आउट कर दिया. हालांकि पहला विकेट सस्‍ते में गिरने के बाद जेसन रॉय (54)और जो रूट (51) ने दूसरे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी करके टीम को संभाल लिया. इन दोनों बल्‍लेबाजों के आउट होने के बाद कप्‍तान मोर्गन (57) और बेन स्‍टोक्‍स (89) ने भी हाफ सेंचुरी बनाई. आखिरी के ओवरों में स्‍टोक्‍स ने तेजी से बैटिंग कर टीम को 300 रन तक पहुंचाया. लियोम प्‍लंकेट 9 और जोफ्रा आर्चर 7 रन बनाकर नाबाद रहे. इससे पहले, केनिंगटन ओवल मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के कप्‍तान फाफ डुप्‍लेसिस ने टॉस जीता और इंग्‍लैंड को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया. दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 312 रन बनाने की चुनौती है.

क्रिकेट विश्व कप 2019 कार्यक्रम: टीम इंडिया के कब-कब, किन टीमों से हैं मुकाबले

इंग्‍लैंड की पारी: बेन स्‍टोक्‍स रहे टॉप स्‍कोरर

इंग्‍लैंड की पारी की शुरुआत जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्‍टॉ ने की लेकिन मैच के पहले ही ओवर में मेजबान टीम झटका लग गया. बॉलिंग की शुरुआत करने वाले लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने जॉनी बेयरस्‍टॉ (0)को विकेटकीपर डिकॉक से कैच करा दिया. पहले ही ओवर में टीम को शुरुआती झटका लगता देख स्‍टेडियम में इंग्‍लैंड के फैंस सन्‍न रह गए. पहले क्रम पर बैटिंग के लिए आए जो रूट ने इसके बाद जेसन रॉय के साथ स्‍कोर को 50 रन के पार पहुंचाया. इंग्‍लैंड ने अच्‍छा रनऔसत कायम रखते हुए 10 ओवर (पहला पावरप्‍ले) में 60 रन बनाए.इसके बाद भी दोनों बल्‍लेबाजों की शानदार बैटिंग जारी रही. रॉय का अर्धशतक 51 गेंदों पर सात चौकों और जो रूट का अर्धशतक 56 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से पूरा हुआ. इंग्‍लैंड के 100 रन 17 ओवर में पूरे हुए. ऐसे समय जब इन दोनों की साझेदारी दक्षिण अफ्रीका के लिए मुश्किल बन रही थी, फेलुकवायो ने रॉय (54) और कगिसो रबाडा ने रूट (51) को आउट करके टीम को दोहरी कामयाबी दिलाई. रॉय और रूट के बीच दूसरे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी हुई. क्रीज पर अब दो नए बल्‍लेबाज कप्‍तान इयोन मोर्गन और बेन स्‍टोक्‍स थे. इन दोनों ने भी लगातार स्‍ट्राइक रोटेट करते हुए स्‍कोर बोर्ड को गतिमान बनाए रखा. इंग्‍लैंड के 150 रन 26.2 ओवर में पूरे हुए.30 ओवर के बाद स्‍कोर तीन विकेट खोकर 170 रन था.

मोर्गन का अर्धशतक 50 गेंद पर चार चौकों और तीन छक्‍को की मदद से पूरा हुआ. उन्‍होंने लुंगी एनगिडी की गेंदों पर लगातार दो छक्‍के जड़े जबकि एक छक्‍का एडम मार्कराम के ओवर में आया. इंग्‍लैंड के 200 रन 34.5 ओवर में पूरे हुए. 36वें ओवर में स्‍टोक्‍स ने प्रिटोरियस को दो चौके जड़े और 'अर्धशतक की पार्टी' में अपना नाम भी शामिल कर लिया. स्‍टोक्‍स के 50 रन 45 गेंदों पर बने, जिसमें छह चौके थे. इसी के साथ चौथे विकेट के लिए मोर्गन और स्‍टोक्‍स के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हुई. इंग्‍लैंड का चौथा विकेट कप्‍तान मोर्गन (57) के रूप में गिरा जिन्‍हें लेग स्पिनर ताहिर ने मार्कराम से कैच कराया. बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में मोर्गन ने विकेट गंवाया.40 ओवर के बाद इंग्‍लैंड का स्‍कोर चार विकेट खोकर 235 रन था.जोस बटलर आज केवल 18 रन बना सके और लुंगी एनगिडी की गेंद पर बोल्‍ड हुए.एनगिडी ने जल्‍द ही हरफनमौला मोईन अली (5) को कप्‍तान डु प्‍लेसिस के हाथों झिलवाते हुए बड़े स्‍कोर तक पहुंचने के इंग्‍लैंड के इरादे पर एक हद तक ब्रेक लगाया. मोर्गन के आउट होने के बाद इंग्‍लैंड ने बटलर और मोईन के विकेट जल्‍दी-जल्‍दी गंवाए.49वें ओवर में बेन स्‍टोक्‍स 89 रन (79गेंद, नौ चौके) बनाकर लुंगी एनगिडी की गेंद पर आउट हुए. 50 ओवर में इंग्‍लैंड का स्‍कोर 8 विकेट खोकर 311 रन रहा. लियोम प्‍लंकेट 9 और जोफ्रा आर्चर 7 रन बनाकर नाबाद रहे. इंग्‍लैंड के लुंगी एनगिडी ने सर्वाधिक तीन और इमरान ताहिर व कगिसो रबाडा ने दो-दो विकेट लिए.

World Cup 2019: लक्ष्मण ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुनी 'भारतीय XI', लेकिन...

दोनों टीमें इस प्रकार हैं: इंग्लैंड: इयोन मोर्गन (कप्‍तान), जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्‍टॉ, जो रूट, जोस बटलर, बेन स्टोक्स, मोईन अली, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, लियाम प्लंकेट और जोफ़्रा आर्चर.

दक्षिण अफ्रीका: फाफ डु प्‍लेसिस (कप्‍तान), हाशिम आमला, क्विंटन डि कॉक, ऐडेन मारक्रम, रैसी वैन डर डुसेन, जेपी डुमिनी, डी.प्रीटोरियस, एन्डिले फेहलुकवेओ, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, इमरान ताहिर.

वीडियो: विराट कोहली बोले, यह वर्ल्‍डकप हमारे लिए चुनौतीपूर्ण