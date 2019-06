SCORECARD

द. अफ्रीकी पारी: मुस्‍तफिजुर ने लिए सर्वाधिक तीन विकेट

दक्षिण अफ्रीका की पारी क्विंटन डिकॉक और एडेन मार्कराम ने शुरू की. बांग्‍लादेश की कसी हुई बॉलिंग के आगे ये स्‍कोर को तेजी से आगे नहीं बढ़ा सके. पहले सात ओवर में टीम में खाते में महज 35 रन आए थे. इस दौरान दोनों बल्‍लेबाज रन आउट होते-होते भी बचे. तेजी से रन बनाने का दबाव आखिरकार रंग लाया और डिकॉक (29) को रन आउट होकर विकेट गंवाना पड़ा. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) में दक्षिण अफ्रीका का स्‍कोर 51 रन था.मुश्किल यह थी कि Required Run Rate लगातार बढ़ता जा रहा था. फाफ डु प्‍लेसिस के क्रीज पर आने के साथ दक्षिण अफ्रीकी के स्‍कोरबोर्ड ने कुछ रफ्तार पकड़ी.उन्‍होंने 16वें ओवर में मुर्तजा को दो चौके लगाए. लेकिन अभी भी रनों का बड़ा पहाड़ टीम को लांघना था.दक्षिण अफ्रीका के 100 रन 19 ओवर में पूरे हुए. ऐसे समय जब टीम की स्थिति सुधरती दिख रही थी, शाकिब अल हसन ने एडेन मार्कराम (45) को बोल्‍ड करके टीम को दूसरी सफलता दिला दी. शाकिब का वनडे में यह 250वां विकेट रहा.मार्कराम की जगह 'किलर' डेविड मिलर बैटिंग के लिए आए. 25वें ओवर में मोसाद्दक को पारी का पहला छक्‍का जड़ते हुए डु प्‍लेसिस ने अर्धशतक पूरा किया. इस दौरान उन्‍होंने 45 गेंदों पर चार चौके और एक छक्‍का जमाया. 25 ओवर के का स्‍कोर 135 रन था और दक्षिण अफ्रीका को 7.84 के औसत से 196 रन की जरूरत थी.

27वें ओवर में मेहदी हसन ने जमकर खेल रहे फाफ डु प्‍लेसिस (62 रन, 53 गेंद, पांच चौके, एक छक्‍का) को बोल्‍ड करके दक्षिण अफ्रीकी खेमे को निराशा में डुबो दिया. बांग्‍लादेश की जीत की उम्‍मीदें काफी बढ़ गई थीं. 36वें ओवर में धमाकेदार बल्‍लेबाजी के लिए मशहूर 'किलर' मिलर (38 रन)भी पवेलियन लौट गए. दक्षिण अफ्रीकी फैंस को निराश करते हुए वे मुस्‍तफिजुर की गेंद पर मेहदी हसन को कैच थमा बैठे. 202 के ही स्‍कोर पर टीम के चार विकेट गिर चुके थे और वांछित रन औसत बढ़ता जा रहा था.40वें ओवर में सैफुद्दीन ने वान डेर दुसान (41 रन, 8 गेंद, दो चौके और एक छक्‍का) को बोल्‍ड करके बांग्‍लादेश को जीत के और करीब ला दिया. शेष 10 ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 103 रन की जरूरत थी. दक्षिण अफ्रीका के अगले तीन विकेट फेलुकवायो (8), क्रिस मॉरिस (10) और जेपी डुमिनी (45) के रूप में गिरे.द. अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 309 रन ही बना पाई. कगिसो रबाडा 13 और इमरान ताहिर 10 रन बनाकर नाबाद रहे. बांग्‍लादेश के लिए मुस्‍तफिजुर रहमान ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए जबकि सैफुद्दीन को दो विकेट मिले.

विकेट पतन: 49-1 (डिकॉक, 9.4), 102-2 (मार्कराम, 19.4), 147-3 (डु प्‍लेसिस, 26.4), 202-4 (मिलर, 35.1), 228-5 (वान डेर, 39.1), 252-6 (फेलुकवायो, 42.5), 275-7 (मॉरिस, 45.5), 287-8 (डुमिनी, 47.1)

Shakib gets Markram through the gate! That's his 250th wicket in ODIs #RiseOfTheTigers #SAvBAN LIVE https://t.co/6wY1jYPAUQ pic.twitter.com/smfeYx8xDE

बांग्‍लादेश की पारी: शाकिब और रहीम के आगे दक्षिण अफ्रीकी बॉलर पस्‍त

इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका के आमंत्रण पर बांग्‍लादेश की पारी की शुरुआत तमीम इकबाल और सौम्‍य सरकार की जोड़ी ने की.लुंगी एनगिडी के पहले ओवर में चौका जड़ने के बाद सौम्‍य सरकार ने पांचवें ओवर में इसी गेंदबाज को तीन चौके जमाए. सातवें ओवर में फिर उन्‍होंने एनगिडी को लगातार दो चौके लगाए. बांग्‍लादेश के 50 रन सात ओवर में पूरे हुए. 9वें ओवर में एंडिले फेलुकवायो ने तमीम इकबाल (16) को आउट करके दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिलाई. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) में बांग्‍लादेश का स्‍कोर एक विकेट पर 65 रन था. 12वें ओवर में क्रिस मॉरिस ने सौम्‍य सरकार (42 रन, 30 गेंद, 9 चौके) को विकेटकीपर डिकॉक से कैच कराके दक्षिण खेमे को बड़ी राहत दी. क्रीज पर अब शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम थे. इन दोनों ने 16 ओवर में टीम को 100 रन तक पहुंचा दिया था. बांग्‍लादेश ने बेहतरीन रनरेट के साथ यह रन जोड़े थे. 24 ओवर में स्‍कोर 150 रन तक जा पहुंचा था.शाकिब और मुशफिकुर की साझेदारी दक्षिण अफ्रीका के लिए मुसीबत बनती जा रही थी. बांग्‍लादेश टीम बड़े स्‍कोर की ओर बढ़ रही थी.

26वें ओवर में क्रिस मॉरिस को चौका लगाकर शाकिब ने अर्धशतक पूरा किया, उन्‍होंने 54 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके और एक छक्‍का लगाया.दोनों बल्‍लेबाजों ने अच्‍छी रनगति के साथ शतकीय साझेदारी पूरी की. मुशफिकुर का अर्धशतक 29वें ओवर में 52 गेंदों पर छह चौकों की मदद से पूरा हुआ. मुश्किल के इस वक्‍त में इमरान ताहिर ने शाकिब (75 रन, 84 गेंद, आठ चौके और एक छक्‍का) को बोल्‍ड करके दक्षिण अफ्रीका को तीसरी सफलता दिलाई. शाकिब और मुशफिकुर के बीच तीसरे विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी की. नए बल्‍लेबाज मोहम्‍मद मिथुन ने स्‍कोर को तेजी से आगे बढ़ाया.हालांकि मिथुन (21)ज्‍ यादा नहीं टिके और ताहिर के शिकार बने गए. फेलुकवायो ने सेट बैट्समैन मुशफिकुर रहीम (78 रन, 80 गेंद, आठ चौके) को आउट कर दिया. क्रीज पर दो नए बल्‍लेबाज मेहमूदुल्‍लाह और मोसाद्दक थे.बांग्‍लादेश के 300 रन 48 ओवर में पूरे हुए. टीम को छठा विकेट मोसाद्दक हुसैन (26)के रूप में गिरा. मेहमूदुल्‍लाह (नाबाद 46 रन, 33 गेंद, तीन चौके और एक छक्‍का) और मेंहदी हसन (नाबाद 5) ने आखिरी के ओवरों में जमकर हाथ दिखाते हुए स्‍कोर को 330 रन तक पहुंचा दिया. दक्षिण अफ्रीका के एंडिले फेलुकवायो, क्रिस मॉरिस और इमरान ताहिर ने दो-दो विकेट लिए.

विकेट पतन: 60-1 (तमीम, 8.2), 75-2 (सरकार, 11.4), 217-3 (शाकिब, 35.1), 242-4 (मिथुन, 39.4), 250-5 (रहीम, 42.1), 316-6 (मोसाद्दक, 48.6)

वर्ल्‍डकप-2019 का पहला विकेट इमरान ताहिर के नाम, जेसन रॉय ने बनाया पहला रन

Finishing on 330/6, Bangladesh have hit the highest total of #CWC19



Mushfiqur and Shakib both struck half-centuries, before Mahmudullah and Mosaddek struck some lusty blows to finish the innings with a bang! #RiseOfTheTigers #SAvBAN LIVE https://t.co/6wY1jYPAUQ pic.twitter.com/4abjlm6ATu