पहले बैटिंग करते हुए दिमुथ करुणारत्‍ने (Dimuth Karunaratne) की श्रीलंका टीम 29.2 ओवर में महज 136 रन बनाकर ढेर हो गई. पहले ओवर में लाहिरु तिरिमाना के विकेट के साथ ही पतझड़ का सिलसिला शुरू हो गया. लगातार गिर रहे विकेटों के बीच कप्‍तान दिमुथ करुणारत्‍ने (नाबाद 52 रन, 84 गेंद, चार चौके) ने ही संघर्ष करते हुए विकेट पर टिकने का जज्‍बा दिखाया लेकिन अन्‍य बल्‍लेबाजों से उन्‍हें सहयोग नहीं मिल सका. कार्डिफ मैदान पर न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बैटिंग के लिए बुलाया था.तीन विकेट हासिल करने वाले मैट हैनरी (Matt Henry) मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए.

न्‍यूजीलैंड की पारी: गप्टिल-मुनरो के आगे श्रीलंकाई गेंदबाज पस्‍त

जवाब में लसिथ मलिंगा के पहले ही ओवर में मार्टिन गप्टिल ने दो चौके लगाते हुए अपने इरादे जता दिए. जवाब में लसिथ मलिंगा के पहले ही ओवर में मार्टिन गप्टिल ने दो चौके लगाते हुए अपने इरादे जता दिए. छठे ओवर में मुनरो ने सुरंगा लकमल के खिलाफ तीखे तेवर देखते हुए चौका और फिर छक्‍का जड़ा दिया. इन दोनों ओपनरों की बैटिंग के कारण स्‍कोर तेजी से बढ़ रहा था. दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी 42 गेंद पर पूरी हुई. श्रीलंका को कोई भी गेंदबाज इन पर असर नहीं डाल पा रहा था और न्‍यूजीलैंड टीम बड़ी विजय की ओर बढ़ रही थी.10 ओवर में ही सात रन प्रति ओवर से अधिक के औसत से न्‍यूजीलैंड ने 77 रन बना डाले थे. जल्‍द ही न्‍यूजीलैंड टीम के 100 रन 78 गेंदों पर पूरे हुए. मार्टिन गप्टिल का अर्धशतक 39 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ जबकि कॉलिन मुनरो ने अपना अर्धशतक 41 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा किया. दोनों ओपनरों की बल्‍लेबाजी के कारण न्‍यूजीलैंड बेहद आसानी से लक्ष्‍य तक पहुंचता जा रहा था.न्‍यूजीलैंड टीम ने 16.1 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. श्रीलंका के लिए यह हार बेहद शर्मनाक रही. पहले बैटिंग करते हुए वह न केवल 135 रन के छोटे स्‍कोर पर आउट हो गई और बाद में न्‍यूजीलैंड के किसी बल्‍लेबाज को आउट नही कर सके. मार्टिन गप्टिल 73 (51 गेंद, आठ चौके और दो छक्‍के) और कॉलिन मुनरो (58 रन, 47 गेंद, छह चौके और एक छक्‍का) नाबाद रहे.

श्रीलंका की पारी: विकेट गिरने देखते रह गए कप्‍तान करुणारत्‍ने

न्‍यूजीलैंड के आमंत्रण पर पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका की शुरुआत लाहिरु तिरिमाने और दिमुथ करुणारत्‍ने ने की लेकिन स्‍कोर 60 रन तक पहुंचते-पहुंचते ही टीम ने छह विकेट गंवा दिए. शुरुआत नाटकीय अंदाज में हुई .पारी की पहली गेंद पर लाहिरु तिरिमाने ने चौका लगाया लेकिन अगली ही गेंद पर मैट हैननी ने उन्‍हें LBW कर हिसाब बराबर कर दिया. न्‍यूजीलैंड के रिव्‍यू पर यह फैसला हुआ. पहले ही ओवर में श्रीलंका को झटका लग गया. इसके बाद कप्‍तान दिमुथ करुणारत्‍ने ने कुसल परेरा के साथ मिलकर स्‍कोर 46 रन तक पहुंचाया तभी हैनरी ने पारी के नौवें ओवर में लगातार गेंदों पर कुसल परेरा (29 रन, 24 गेंद, चार चौके) और कुसल मेंडिस (0) को आउट करके श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ा दीं. श्रीलंका के 50 रन 8.3 ओवर में पूरे हुए. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) में टीम का स्‍कोर 51 रन था.12वें ओवर में बॉलिंग के लिए आए लॉकी फर्ग्‍यूसन ने धनंजय डिसिल्‍वा (4) को LBW करके श्रीलंका की मुश्किलें और बढ़ा दीं. बल्‍लेबाजों की नाकामी का सिलसिला आगे भी जारी रहा. पूर्व कप्‍तान एंजेलो मैथ्‍यूज (0)नौ गेंद खेलने के बावजूद खाता नहीं खोल पाए जबकि जीवन मेंडिल 4 रन बनाकर फर्ग्‍यूसन की गेंद पर जेम्‍स नीशाम को कैच थमा बैठे. एक छोर से कप्‍तान दिमुथ करुणारत्‍ने लाचार से विकेटों का पतन देख रहे थे. छह विकेट गिरने के बाद करुणारत्‍ने ने हरफनमौला तिसारा परेरा के साथ स्‍कोर 52 रन की साझेदारी की और स्‍कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया. टीम के 100 रन 22 ओवर में पूरे हुए. लेकिन इसके बाद परेरा (27) और इसारु उडाना (0) के आउट होने से श्रीलंका की पारी अंत के करीब पहुंच गई.श्रीलंका का नौवां विकेट सुरंगा लकमल (7) और आखिरी विकेट लसिथ मलिंगा (1) के रूप में गिरा. कप्‍तान करुणारत्‍ने 52 रन (84 गेंद, चार चौके) बनाकर नाबाद रहे. न्‍यूजीलैंड के मैट हैनरी और लॉकी फर्ग्‍यूसन ने तीन-तीन विकेट लिए.

