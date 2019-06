ENG vs PAK, Cricket World Cup 2019: ...फिर भी इंग्लैंड को 14 रन से हराकर पाकिस्तान ने तोड़ा हार का सिलसिला

नॉटिंघम:

लेकिन यहां से जो रूट (107 रन, 104 गेंद, 10 चौके, 1 छक्का) और जोस बटलर (103 रन, 76 गेंद, 9 चौके, 2 छक्के) के शतकों ने इंग्लैंड को फिर से मुकाबले में ला खड़ा किया, लेकिन इन दोनों की पारियों की गति जरूरी स्ट्राइक-रेट से काफी धीमी रही और जरूरी औसत लगातार बढ़ता गया. एक समय पाकिस्तान को जीत के लिए 5 ओवर में 58 और फिर 3 ओवरों में 38 रन की दरकार थी. यहां से इंग्लैंड समर्थकों में उम्मीदें जिंदा थीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए शुरू से ही लड़ाका रवैये के साथ गेंदबाजी करने वाले लेफ्टी वहाब रियाज ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगातार दो गेंदों पर विकेट चटकाकर 48वें ओवर की समाप्ति पर मैच की तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी.

आखिरी दो ओवरों में इंग्लैंड को जीतने के लिए बहुत ही मुश्किल 29 रन बनाने थे, लेकिन इंग्लिश टीम कोटे के 50 ओवरों में 9 विकेट पर 334 रन ही बना सकी और पाकिस्तान ने 14 रन से मैच अपनी झोली में डालकर इंग्लिश समर्थकों सहित तमाम क्रिकेट पंडितों को हैरान कर दिया. मोहम्मद हफीज को मैन ऑफ द मैच चुना गया. हफीज ने बेहतरीन स्ट्राइक-रेट के साथ 84 रन की शानदार पारी तो खेली ही, साथ ही उन्होंने 1 विकेट भी चटकाया. हफीज और वहाब रियाज के बीच मैन ऑफ द मैच के लिए कड़ा मुकाबला था, लेकिन हफीज बाजी मारने में सफल रहे. इंग्लैंड की तरफ से दो शतक लगे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर टूर्नामेंट में जोरदार वापसी की.

पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम सिर्फ 2 फील्डर: खराब शुरुआत ..और पाक हुआ हावी

1. ..तो एक और विकेट हाथ में होता

पाकिस्तान ने 349 रनों का पीछा कर रहे इंग्लैंड को चौंकाने की रणनीति बनाई. और पहली ही ओवर स्पिनर शादाब खान को थमा दिया. और जैसन रॉय ने भी शादाब का दो चौके जड़कर पलवार किया, लेकिन शादाब के तीसरे ओवर में ही रॉय एलबीडब्ल्यू फंस गए. भरोसा नहीं हुआ, तो रिव्यू लिया, लेकिन यहां भी पकड़े गए. और इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत के इरादे पर पानी फिर गया. ऐसा नहीं था कि पिच दूसरे सेशन में गेंदबाजों की मददगार हो चली थी, लेकिन पाक सीमरों ने शानदार इरादे, रवैये और अच्छी लंबाई व दिशा के साथ गेंदबाजी की. बैर्यस्टो व जो रूट टिके, स्ट्रोक भी लगाए, लेकिन कई मौकों पर डगमगाते भी दिखाई पड़े. छठे ओवर में आमिर की गेंद पर जो रूट का कैच भी स्लिप में बाबर आजम ने कैच टपका दिया.

2. रियाज ने दिलाई दूसरी सफलता

छठे ओवर में वहाब पहली बार आए, तो बैर्यस्टो ने दो बार उन्हें बाउंड्री के पार पहुंचाया. लेकिन वहाब का ही शिकार थोड़ी देर बाद बन गए बैर्यस्टो. एक तेजी से उठती हुई गेंद. खेलने पर मजबूर. बल्ले का किनारा और सीधी सर्फराज अहमद के हाथों में. बैर्यस्टो की पावर पस्त और पाकिस्तानी समर्थक मस्त. दसवें ओवर में सिर्फ दो रन और पहला पावर-प्ले खत्म होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर हो गया दो विकेट पर 62 रन

दूसरा पावर-प्ले (11 से 40 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम सिर्फ 4 फील्डर: रूट-बटलर ने मुकाबले में बनाए रखा

इंग्लैंड के चौथे विकेट के रूप में बेन स्टोक्स सस्ते में लौट गए, तो इंग्लैंड की गाड़ी पटरी से उतरती दिखाई पड़ी, लेकिन इस टीम में बहुत ही अच्छी बात यह है कि बल्लेबाज इतनी प्रचंड फॉर्म में हैं कि एक जाता है, तो दूसरा हाथ ऊपर खड़ा कर टीम का बोझ अपने कंधे पर ले लेता है. पहले जो रूट और फिर जोस बटलर ने कुछ ऐसा ही किया, इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 130 रन की अहम साझेदारी कर इंग्लैंड को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन जो रूट की पारी की गति और स्ट्राइक-रेट काफी धीमा पड़ गया. नतीजा यह रहा कि इंग्लैंड पर जरूरी औसत का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया. दूसरे पावर-प्ले के खत्म होने पर इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 258 रन था. जोस बटलर 62 गेंद पर 85 रन बनाकर जमे हुए थे. मोईन अली के 6 गेंदों पर 4 रन थे. और बटलर के एक छोर पर होने से इंग्लैंड की उम्मीदें बरकरार थीं.

विकेट पतन: 12-1 (जैसन, 2.1), 60-2 (बैर्यस्टो, 8.6), 86-3 (इयॉन मोर्गन, 14.5), 118-4 (बेन स्टोक्स, 21.2), 248-5 (रूट 38.5), 288-6 (बटलर, 44.3), 320-7 (मोईन, 47.5), 320-8 (वोक्स, 47.6), 322-9 (आर्चर, 48.4)

इससे पहले हर कोई पाकिस्‍तान टीम को कमजोर आंक रहा था. मेजबान इंग्‍लैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्‍तान के लगभग सभी बल्‍लेबाजों ने जोरदार प्रदर्शन किया और 50 ओवर में 8 विकेट पर 348 रन बना डाले. इस शानदार प्रदर्शन में मोहम्‍मद हफीज (Mohammad Hafeez),बाबर आजम (Babar Azam)और कप्‍तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) के अर्धशतक के अलावा ओपनर फखर जमां व इमाम उल हक ने भी धांसू पारियां खेलीं. अहम बात यह रही कि पाकिस्‍तान की ओर से कई अच्‍छी साझेदारियां हुईं. बाबर ने 66 गेंदों पर 63 और हफीज ने 62 गेंदों पर 84 और सरफराज अहमद ने 44 गेंदों पर 55 रन जड़े. ट्रेंट ब्रिज मैदान पर इंग्‍लैंड के आमंत्रण पर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्‍तानी ओपनरों ने शुरुआत से ही हमला बोले और इंग्‍लैंड के गेंदबाजों को सेट होने का कोई मौका नहीं दिया. बैटिंग के मददगार विकेट पर प्रमुख बल्‍लेबाजोंने टीम के लिए योगदान दिया, इसी कारण टीम 348 के स्‍कोर तक पहुंचने में सफल रही.

पाकिस्‍तानी पारी: बाबर, हफीज और सरफराज के अर्धशतक

पाकिस्‍तान की पारी की शुरुआत इमाम उल हक और फखर जमां की जोड़ी ने विश्‍वास भरी शुरुआत की. इन दोनों ने शुरुआत से ही ढीली गेंदों को नसीहत देने की रणनीति अपनाई. क्रिस वोक्‍स के पहले ओवर में फखर ने दो चौके जमाए. पांचवें ओवर में इमाम उल हक ने हाथ खोलते हुए वोक्‍स को छक्‍का और अगली ही गेंद पर चौका जड़ दिया.पाकिस्‍तान का स्‍कोर इस समय छह रन प्रति ओवर के रनऔसत से आगे बढ़ रहा था. टीम के 50 रन 44 गेंदों पर पूरे हुए. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) में पाकिस्‍तान ने अपना स्‍कोर 69 रन तक पहुंचा दिया था. इंग्‍लैंड को पहली सफलता स्पिनर मोईन अली ने फखर जमां (36) को विकेटकीपर बटलर से स्‍टंप कराके दिलाई. क्रीज पर अब इमाम का साथ देने बाबर आजम आए. बाबर शुरू से ही विश्‍वास से भरे नजर आ रहे थे. 21वें ओवर में इमाम उल हक भी 44 रन बनाकर आउट हो गए. उनका विकेट भी मोईन अली ने ही लिया हालांकि इस विकेट का श्रेय लांग ऑफ पर लपके गए क्रिस वोक्‍स के कैच को जाता है. दोनों ओपनर के आउट होने से इंग्‍लैंड को कुछ राहत मिली. 25 ओवर के बाद पाकिस्‍तान का स्‍कोर 2 विकेट पर 141 रन था.

बाबर आजम ने नए बल्‍लेबाज मो. हफीज के साथ स्‍कोर को 26.1 ओवर में स्‍कोर 150 रन तक पहुंचा दिया. बाबर आजम ने आज जरूरत के समय बेहतरीन पारी खेली. उनका अर्धशतक 50 ही गेंद पर चार चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ.बाबर के बाद हफीज ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, उन्‍होंने 39 गेंदों का सामना करके पांच चौके और एक छक्‍का लगाया.ऐसे विकेट जिस पर तेज गेंदबाज संघर्ष कर रहे थे, उस पर मोईन अली ने अपनी स्पिन के जाल में पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाजों को फंसाया. उनके तीसरे शिकार बाबर (63रन, 66 गेंद, चार चौके और एक छक्‍का) बने जिन्‍हें वाइड लांग ऑन पर वोक्‍स ने कैच किया. बाबर की जगह कप्‍तान सरफराज अहमद ने ली. पाकिस्‍तान के 200 रन 33वें ओवर में पूरे हुए.

पाकिस्‍तान ने आज लगातार अच्‍छी पार्टनरशिप कीं. बाबर आजम के आउट होने के बाद चौथे विकेट के लिए हफीज ने सरफराज के साथ 80 रन जोड़े. टीम के 250 रन 39.5 ओवर में पूरे हुए. हफीज (84 रन, 62 गेंद, आठ चौके और दो छक्‍के) शतक की ओर बढ़ रहे थे लेकिन मार्क वुड ने वोक्‍स से कैच कराकर उनकी पारी का अंत कर दिया. वोक्‍स का यह पारी का तीसरा कैच रहा. सरफराज का साथ देने अब आसिफ अली मैदान पर थे.सरफराज ने भी अपने बल्‍ले से आलोचकों को करार जवाब दिया और आखिरी के ओवर्स में तेजी से रन जोड़े. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में स्‍टार बॉलर रहे जोफ्रा आर्चर पर खूब मार पड़ी. पाकिस्‍तान के 300 रन 45.3 ओवर में बने जबकि सरफराज का अर्धशतक 40 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से पूरे हुआ. डेथ ओवर्स में पाकिस्‍तान ने आसिफ अली (14), सरफराज अहमद (55 रन, 44 गेंद, पांच चौके),वहाब रियाज (4) और शोएब मलिक (8) के विकेट गंवाए.हसन अली और शादाब खान 10-10 रन बनाकर नाबाद रहे. इंग्‍लैंड के क्रिस वोक्‍स और मोईन अली ने तीन-तीन विकेट लिए जबकि मार्क वुड के खाते में दो विकेट आए.

विकेट पतन: 82-1 (फखर, 14.1), 111-2 (इमाम, 20.1),199-3 (बाबर, 32.5), 279-4 (हफीज, 42.4), 311-5 (आसिफ, 46.1), 319-6 (सरफराज, 47.2), 325-7 (वहाब, 47.5), 337-8 (मलिक, 49.1)

दूसरी तरफ, टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार इंग्लैंड (England Team)ने अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को चारों खाने चित कर दिया था. मेजबान इंग्‍लैंड टीम को एक बार फिर अपने स्टार खिलाड़ियों बेन स्टोक्स, कप्तान इयोन मोर्गन, जो रूट और जैसन रॉय से दामदार पारी की होगी. मैच के लिए दोनों टीमें इस प्रकार रहीं.

पाकिस्तान: सरफराज अहमद (कप्‍तान), इमाम-उल-हक, फखर जमां, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज़, सरफराज अहमद, शोएब मालिक, शादाब खान, हसन अली, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर.

इंग्लैंड: इयोन मोर्गन (कप्‍तान), जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्‍टॉ, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, मोईन अली, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद.

