World Cup 2019, AUS vs AFG: ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से पीट शुरू किया अभियान

ब्रिस्टल:

Maxwell smashes a boundary first ball and Australia begin their World Cup defence with a 7-wicket win over Afghanistan!



Warner finishes unbeaten on 89: https://t.co/CVQp2E9oDF #CWC19 #AFGvAUS pic.twitter.com/CxomZQ8Kbs — cricket.com.au (@cricketcomau) June 1, 2019

जीत हासिल करने क्रम में ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट जरूर गंवाए, लेकिन डेविड वॉर्नर ने एक छोर पर खूंटा गाड़कर बल्लेबाजी की और वह नॉटआउट रहते हुए वापस लौटे. उनकी इस पारी से ऑस्ट्रेलिया ने 34.5 ओवरों में तीन विकेट खोकर ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. डेविड वॉर्नर को ही मैन ऑफ द मैच चुना गया.

With an unbeaten 89, David Warner is the Player of the Match in Bristol! #CWC19 #AFGvAUS pic.twitter.com/xtpgBpFuEO — cricket.com.au (@cricketcomau) June 1, 2019

SCORE BOARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

विकेट पतन: 96-1 (फिंच, 16.2), 156-2 (ख्वाजा, 24.6), 205- (स्मिथ, 34.4)

#AfghanAtalan scrap their way to 207 in 38.2 overs, thanks largely to Rashid and Mujeeb's late cameos. #CmonAussie need 208 to win.



Who's taking this one home?#AFGvAUS LIVE ???? https://t.co/EONMb3ycoN pic.twitter.com/7GGYfRWhxx — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 1, 2019

इससे पहले अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 208 रनों का लक्ष्य दिया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की शुरुआत बहुत ही खराब रही, जब दूसरा ओवर खत्म होने से पहले ही उसके दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, लेकिन नजीबबुल्लाह जादरान ने अर्द्धशतकीय पारी से अफगानिस्तानी पारी को अच्छा सहारा दिया. उनके अलावा रहमत शाह, कप्तान गुलबदन और आखिर में राशिद खान ने तेज-तर्रार पारी खेली. बड़ा माइनस पहलू यह रहा कि कुछ बल्लेबाजों के प्रभावी प्रदर्शन के बावजूद अफगानिस्तान टीम कोटे के पूरे पचास ओवर नहीं खेल सकी. और काफी पहले ही 38.2 ओवरों में सभी विकेट खोकर 207 का स्कोर ही बना सकी. कंगारुओं के लिए लेग स्पिनर एडम जंपा और सीमर पैट कमिंस ने तीन-तीन विकेट चटकाए.

Starc doing Starc things ⚡ https://t.co/VkSlBL6j5W — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 1, 2019

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: दुस्साहस भरा फैसला !

पिच पर हरी-हरी बहुत ही ज्यादा घास. और ऐसे में कोई गली-मोहल्ले की टीम भी यह अच्छी तरह अंदाजा लगा सकती है कि टॉस जीतने के बाद पहले क्या करना है, लेकिन अफगानियों के इरादे कुछ अलग ही थे. और उन्होंने साहस की रेखा को पार करते हुए इस घसियाली पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. यहां टप्पा पड़कर गेंद धीमी गति से उठ भी रही थी. मतलब कुछ-कुछ दोहरा उछाल दिखाई पड़ा. इसके बावजूद हजरतुल्लाह ने एक बार फिर से साहस की रेखा पार की! शहजाद को स्टॉर्क ने यॉर्कर पर शिकार बनाया, तो भी हजरतुल्लाह के इरादे भी सही साबित नहीं हुए.

Cricket is a game of fine margins...



Another inch and Mohammad Shahzad would still be batting.#AFGvAUS LIVE ???? https://t.co/EONMb3ycoN pic.twitter.com/RzV25DuHMB — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 1, 2019

उन्होंने दूसरे ही ओवर में पैट कमिंस पर बल्ला भांजने ही हिमाकत की, तो वह भी शहजाद की तरह खाता नहीं खोल सके. सिर्फ पांच रन ही पर अफगानिस्तान ने अपने दो विकेट गंवा दिए. एक अजीब तरह की मानसिकता! वह तो भला हो कि इसके बाद हशमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह ने वह रवैया और मनोदशा का परिचय दिया, जिसकी पहली ही गेंद से दरकार थे. और नतीजा इस रूप में सामने आया कि अफगानिस्तान को पावर-प्ले (शुरुआती 10 ओवर) खत्म होने तक और कोई झटका नहीं लगा. और वे 10 ओवर में 2 विकेट पर 37 रन तक पहुंचने में कामयाब रहे.

Rashid Khan & Mujeeb Ur Rahman's 39-run partnership, in full:



wd



How much fun was that?!#AfghanAtalan pic.twitter.com/n4KNBL6wZm — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 1, 2019

दूसरा पावर-प्ले (11 से 40 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 4 फील्डर: हालात कुछ भी हों, हम तो ऐसे ही खेलेंगे !

अफगानी एक तय मनोदश के साथ मैदान पर उतरे थे. इसी मनोदशा के कारण ही उनसके दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, लेकिन यही माइंड सेट नजीबुल्लाह की अर्द्धशतीय पारी और राशिद खान के तेवरों में में दिखा. अगर रहमत शाह को कुछ हद तक छोड़ दें, तो यही माइंड सेट कप्तान गुलबदन नैब ने भी दिखाया. इन बल्लेबाजों ने दिखाया कि हालात कैसे भी हों, वो इसी तय मनोदशा और तेवरों के साथ खेलेंगे. इस अंदाज ने अफगानिस्तान टीम 207 तक तो पहुंचने में सफल रही, वहीं कोटे के दस से ज्यादा ओवर न खेल पाने का नुकसान भी उसे झेलना पड़ा. बहरहाल, अफगानिस्तानियों के लड़ने का यह अंदाज उसे आने वाले मैचों में फायदा दिलाएगा. दूसरा पावर-प्ले खत्म होने से पहले ही अफगान टीम ऑल-आउट हो गई.

विकेट पतन: 0-1 (शहजाद, 0.3), 5-2 (हजमरतुल्लाह, 1.2), 56-3 (शाहिदी, 13.5), 75-4 (रहमत, 19.2), 77-5 (नबी, 20.2), 160-6 (गुलबदन, 33.1), 162-7 (नजीबुल्लाह, 33.5), 166-8 (जादरान, 34.6), 205-9 (राशिद, 37.3), 207-10 (मुजीब, 38.2)

???????? v ???????? captains' shoot pic.twitter.com/hPrx89ZMfM — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 1, 2019

इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हुए सभी को चौंका दिया. कारण यह था कि पिच पर अच्छी-खासी घास थी. मैच के लिए दोनों टीम इस प्रकार रहीं:

ऑस्ट्रेलिया: एरॉन फिंच (कप्तान), डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मारकस स्टोइिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नॉथन काउल्टर निले पैट कमिंस, मिशेल स्टॉर्क और एडम जंपा

अफगानिस्तान: गुलबदन नईब (कप्तान), मोहम्मद शहजाद (विकेटकीपर), हजरातुल्लाह जजाई, रहमत शाह, हसमतुल्लाह शाहिदी, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दवलत जादरान, मुजीब-उर-रहमान और हामिद हसन.

VIDEO: वर्ल्ड कप के लिए रवाना होने से पहले रवि शास्त्री व विराट कोहली.