World Cup 2019: हार से इंग्लैंड को घबराने की जरूरत नहीं, कप्तान जो रूट बोले

मैच के बाद रूट ने कहा, 'हमने कड़ी मेहनत करके खुद को दोबारा खड़ा किया था और मैच जीतने की स्थिति में पहुंचे थे. इसलिए आउट होने पर मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ.' टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लेते हुए मेजबान टीम ने पाकिस्तान (Pakistan team) द्वारा दिए गए 349 रनों के लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन वे 14 रनों सक चूक गए. इंग्लैंड (England team) की टीम निर्धारित 50 ओवर में नौ विकट खोकर 334 रन ही बना सकी. रूट ने कहा, 'शायद हमने बाद के ओवरों के लिए अधिक रन बचा दिए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अब हमें एक टीम के रूप में घबराने की जरूरत नहीं है. हम जानते हैं कि एक टीम के रूप में कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए काम करता है. हालांकि दूसरी टीमें भी अच्छा खेलती है. अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जल्दी सीखें और वापसी करें.'

इंग्लैंड टीम अपने अगले मैच में बांग्लादेश (ENG vs BAN) का सामना करेगी. यह मुकाबला शनिवार को कार्डिफ में होगा.

वहीं वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचडर्स (Sir Vivian Rechards) ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 14 रन की जीत दर्ज करने वाली पाकिस्तानी टीम (Pakistan Cricket team) को बधाई दी है. रिचडर्स ने ट्विटर पर अपने 14 सेकेंड के वीडियो में कहा, 'पाकिस्तान के लिए एक शानदार जीत है. मुझे पता था कि इस मैच को लेकर मुझे पाकिस्तान की जीत पर काफी संदेह था. टूर्नामेंट की दावेदार टीम के खिलाफ उनकी यह बेहतरीन जीत है, खासकर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने के बाद.' उन्होंने कहा, 'पीएसएल में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने अच्छे से इस मौके का फायदा उठाया. शाबाद ब्रदर्स.'

Well done @SarfarazA_54 & team. What a win against the hosts. Keep up the momentum boys.



All doubts cleared ???? @TheRealPCB @TeamQuetta #ENGvPAK #CWC19 pic.twitter.com/8Dj1bUrzax