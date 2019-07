World Cup 2019, IND vs SL: इसलिए भारत के लिए श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला बन गया है बहुत ही महत्वपूर्ण

श्रीलंका से भारत को संभलकर रहना होगा क्योंकि यह टीम इंग्लैंड जैसी टीम को मात दे चुकी है. इस मैच में उसके पास खोने को कुछ नहीं है. इसलिए साख बचाने के लिए वह पूरे दम से भारत को मात देने की फिराक में होगी. श्रीलंकाई टीम की कमी निरंतरता रही है. कुछ खिलाड़ियों ने जरूर अच्छा किया है, लेकिन टीम एक ईकाई के तौर पर बेहतर नहीं कर सकी. कुशल परेरा, कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने कुछ बेहतरीन पारियां खेंलीं तो गेंदबाजी में लसिथ मलिंगा ने टीम के लिए अच्छा किया, लेकिन इन तीनों के अलावा और कोई नाम इस विश्व कप में अपनी छाप नहीं छोड़ सका. भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उसको सिर्फ तीन खिलाड़ियों के जिम्मे रहना भारी पड़ सकता है.

भारत के लिए यह मैच अपनी गलतियों को सुधाराने वाला मैच है जो बीते दो-तीन मैचों में देखने को मिली हैं. नंबर-4 की समस्या अभी भी बरकरार है. युवा ऋषभ पंत ने यहां कदम रखने के बाद ज्याद प्रभावित नहीं किया, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो पंत ने सिर्फ दो मैच ही इस नंबर पर खेले हैं. मध्य क्रम की चिंता भी भारत के लिए बड़ी है. रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली अगर विफल होते हैं तो टीम का संभलना मुश्किल हो जाता है. खबर यह भी लीड्स से आ रही है कि इस मुकाबले में भारत दिनेश कार्तिक की जगह रवींद्र जडेजा को खिलाया जा सकता है.

बहरहाल, उस अहम पहलू की चर्चा कर लेते हैं, जिसके चलते भारत के लिए मुकाबला बहुत ही अहम हो गया है. दरअसल यहां टीम इंडिया हर हाल में पहले नंबर पर आना चाहेगी. कारण यह है कि अगर भारत जीत जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया अपना मैच न्यूजीलैंड से हार जीता है, तो टीम विराट प्वाइंट्स टेबल में नंबर एक पायदान पर होगी. और सेमीफाइनल में उसे कंगारुओं से भिड़ने के बजाय तुलनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर न्यूजीलैंड से खेलना होगा. लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भी अपना मैच जीत जाती है तो उसके 16 अंक होंगे और वह लीग दौर का अंत पहले स्थान के साथ करेगी.

"You would be a fool to be tempted to bat like Rohit because he is in a different class. He is on a different planet altogether when he gets going," ~ KL Rahul@ImRo45 #INDvSL pic.twitter.com/prwvuauyCX