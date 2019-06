IND vs PAK: 'कुछ अलग से' सरफराज अहमद टीम इंडिया से 'आर्मी कैप' का बदला लेना चाहते थे 16 जून को, लेकिन...

यह भी पढ़ें: धोनी नहीं पहन सकेंगे लोगो वाले दस्ताने, इस वजह से आईसीसी ने बोर्ड का अनुरोध ठुकराया

जहां दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद अभी भी यह चर्चा हो रही है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना चाहिए या नहीं. हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों में 16 जून को मैनचेस्टर में दोनों देशों के बीच मैच होता दिखाई पड़ रहा है. बता दें कि इसी बीच पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने टीम इंडिया के आर्मी कैप पहनने की प्रतिक्रियास्वरूप इस होने वाले मैच में कुछ अलग ही करना चाहते थे, लेकिन पीसीबी ने इस बात की इजाजत नहीं दी.

Reports state that the PCB has told its players to stick to cricket and turned down a request from Sarfaraz Ahmed and his team to celebrate India's wickets ‘differently' in retaliation to Kohli and Co. wearing army caps during an ODI against Australia in March #CWC19 #IndvPak