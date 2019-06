World Cup 2019: महारानी से मिले कप्तान कोहली तो फैंस ने पूछा, कब वापस लाओगे कोहिनूर

लंदन:

क्वीन एलीजाबेथ द्वितीय के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए कोहली ने लिखा- कल (बुधवार) बकिंघम पैलेस में हिज मैजस्टी द क्वीन और प्रिंस हैरी से मुलाकात करने का एक सम्मान की बात थी.

It was an honour meeting Her Majesty the Queen and Prince Harry at the Buckingham Palace yesterday. @RoyalFamily pic.twitter.com/m552H9tPlt — Virat Kohli (@imVkohli) May 30, 2019

रॉयल फैमिली ने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय साथ कोहली तस्वीर को ट्वीट किया- गार्डन पार्टी में शामिल होने से पहले @ Eoin16 और @imVkohli सहित कप्तानों ने महामहिम महारानी से मुलाकात की.

Captains including @Eoin16 and @imVkohli met Her Majesty and His Royal Highness before joining a Garden Party at Buckingham Palace. pic.twitter.com/AjS5eZBrVH — The Royal Family (@RoyalFamily) May 29, 2019

बीसीसीआई ने भी भारतीय कप्तान के क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ मुलाकात की फोटो ट्वीट की.

क्वीन एलिजाबेथ के साथ कोहली के ट्वीट करने पर उनके फैंस उनसे पूछा की कोहीनूर वापस कब लाओगे. वहीं, कई अन्य प्रशंसकों ने भी इन तस्वीरों पर टिप्पणियां कीं.

कोहिनूर मांग भाई कोहली। — Gaurav Chaudhary (@gkctweets) 29 May 2019

Queen: Is baar World Cup ham hi jeetenge, Mr. Koli.

Kohli: Lagi Kohinoor ki shart!! pic.twitter.com/EVIw8Wv2ig — Prof. Moriarty (@DesiOptimystic) 30 May 2019

#CWC19 to jeet k layenge hi, saath me Kohinoor bhi le aao. #TeamIndia pic.twitter.com/2OzfHhOP2F — God (@TheGodWhispers) 30 May 2019

#ViratKohli- Kohinoor toh Diya nai.. magar cup toh mein hi leke jaunga https://t.co/3TUOzTrgnE — Naughtius Maximus (@lordfartvader) 30 May 2019

When you realize India still has the real Kohinoor!

IT'S KOHLINOOR.

#ICCWorldCup2019 #TeamIndia pic.twitter.com/djkoTDFMII — vikash sharma vicky (@vicky_sbl) 30 May 2019

VIDEO: इंग्लैंड के लिए रवाना होने से पहले रवि शास्त्री और विराट कोहली. ​

ध्यान दिला दें कि रतीय टीम साउथम्पटन में विश्व कप का अपना पहला मैच खेलेगी. भारत ने 1983 और 2011 में दो बार विश्व कप का खिताब जीता है. एमएस धोनी की अगुवाई में भारत ने 2011 में अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता था. इस बार वह विकेट के पीछे से कोहली का सहयोग करेंगे.