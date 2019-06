WC 2019, AFG vs SL: श्रीलंका ने 34 रन से हराकर अफगानिस्तान को सिखाया सबक

कार्डिफ :

That feeling when you get your first win of #CWC19#LionsRoar pic.twitter.com/grRhfCb3ly — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 4, 2019

अफगानिस्तान के लिए राहत की बात यह थी कि उसके बल्लेबाजों पर आतिशी बल्लेबाजी करने का दबाव नहीं था, लेकिन अफगान बल्लेबाजों ने पिच पर टिकने का वैसा रवैया नहीं दिखाया जिसकी दरकार थी. न ही उसका शीर्ष क्रम चला और न ही मिड्ल ऑर्डर. नियमित अंतराल पर उसके बल्लेबाज पवेलियन लौटते रहे. अगर ये बल्लेबाज निचले क्रम के सर्वाधिक अफगानी स्कोरर नजीबुल्लाह (43 रन, 56 गेंद, 6 चौके) जैसा रवैया दिखाते, तो हो सकता था कि एक बार को परिणाम उनके पाले में जाता, लेकिन नुवान प्रदीप और लसिथ मलिंगा का अनुभव अफगानी बल्लेबाजों पर बीस साबित हुआ. प्रदीप ने चार और मलिंगा ने तीन विकेट चटकाकर अफगानिस्तान को पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया. करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाले नुवान प्रदीन को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

Nuwan Pradeep was on today!



Hazratullah Zazai

Hashmatullah Shahidi

Gulbadin Naib

Rashid Khan



Relive his career-best ODI spell of 4/31 https://t.co/5NbGVKSAex — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 4, 2019

विकेट पतन: 24-1 (शहजाद, 4.4), 42-2 (रहमत, 7.5), 44-3 (हजरतुल्लाह, 8.4), 57-4 (हशमतुल्लाह, 12.5), 57-5 (नबी, 13.4), 121-6 (गुलबदन, 24.5), 123-7 (राशिद, 26.1), 136-8 (दौलत, 30.4), 145-9 (नजीबुल्लाह, 32), 152-10 (हसन, 32.4)

इससे पहले अफगानिस्तान ने अपने से कहीं मजबूत श्रीलंका को सिर्फ 201 रनों पर ही समेट दिया. अफगानिस्तान से न्योता पाकर श्रीलंकाई ओपनरों ने पहले विकेट के लिए 92 रन जोड़कर बहुत ही शानदार शुरुआत दी, लेकिन थिरिमाने को मोहम्मद नबी (9-0-30-4) ने क्या आउट किया कि यह ऑफ स्पिनर लंकाई बल्लेबाजों के लिए बड़ी पहली बन गया. यहां से नियमित अंतराल पर श्रीलंकाई विकेट गिरते रहे. वह तो भला हो ओपनर कुशल परेरा (78 रन, 81 गेंद, 8 चौके) का, जिन्होंने एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें छोड़ दें, तो न तो श्रीलंका का मिड्ल ऑर्डर ही चला और न ही पुछल्ले. श्रीलंकाई बल्लेबाज बारिश के कारण घट कर रह गए कोटे के पूरे 41 ओवर भी नहीं खेल सके. और पूरी श्रीलंकाई टीम 36.5 ओवरों में 201 रनों पर सिमट गई. मोहम्मद नबी ने जहां चार विकेट चटकाए, तो लेग स्पिनर राशिद खान ने दो बल्लेबाजों को आउट किया.

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम सिर्फ 2 फील्डर: ओपनरों ने दिखाई पावर!

नॉटिंघम की पिच भले ही घसियाली थी, लेकिन श्रीलंकाई ओपनरों के इरादे पूरी तरह से साफ. और करुणारत्ने और कुशल परेरा में कोई भी शुरुआत से ही स्ट्रोक खेलने में नहीं झिझका. जब भी मौका मिला, गेंद को सीमा के पार पहुंचा दिया. दूसरे ओवर में ही 15 रन देकर हामिद इतने दबाव में आए कि चौथे ओवर में लगातार पांच वाइड गेंद फेंक डालीं. चौंकाने वाली बात रही कि पांचवां ओवर लेकर दौलत जादरान आए, तो उन्होंने भी लगातार पांच वाइड गेंद फेंकीं. पांच ओवर में ही अर्द्धशतक लग चुका था!! पावर-प्ले के दूसरे हिस्से में शुक्र है कि अफगानी बॉलर कुछ होश में आए. गेंदों की लंबाई और दिशा सही रही, तो लंकाई ओपनरों पर भी कुछ लगाम लग गई. पर शुरुआती दस ओवर का फायदा तो अपने पक्ष में श्रीलंका ने कर लिया. रन बना डाले बिना नुकसान के 79 रन.

दूसरा पावर-प्ले (11 से 40 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम सिर्फ 4 फील्डर: नबी का जादू चल गया!

शुरुआत में विकेट न मिला देखकर जब कप्तान गुलबदन ने सातवें ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया, तो पहले दो ओवर के स्पेल में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब दोबारा नबी आए, तो अपने चौथे ओवर में उन्होंने गुणारत्ने की गिल्लियां बिखेर कर अफगान टीम की पहली कामयाबी दिला दी. इस ओवर के बाद उन्हें कप्तान ने फिर से ब्रेक दिया, लेकिन जब नबी पारी का 22वां और अपने तीसरे स्पेल में पांचवां ओवर लेकर आए, तो वह श्रीलंका पर बुरी तरह कहर बनकर टूटे.

Dimuth Karunaratne

Lahiru Thirimanne

Kusal Mendis

Angelo Mathews



How good was Mohammad Nabi with the ball today?https://t.co/V7ZUbh8jGR — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 4, 2019

इस ओवर में हर दो गेंद बाद उन्होंने तीन विकेट चटकाते हुए श्रीलंका की चीखें निकाल दीं! देखते ही देखते श्रीलंका के एक से चार विकेट हो गए. नबी की मार से लंकाई पारी ऐसी दहली कि बारिश से मैच रुकने तक नियमित अंतराल पर फिसलती रही. कभी कोई रन आउट हुआ, तो कभी कोई कैसे. और श्रीलंका बारिश के समय खेल रोके जाने के समय दूसरे पावर-प्ले से काफी समय पहले 33 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर बुरी तरह कराह रहा था.

विकेट पतन: 92-1 (करुणारत्ने, 13.1), 144-2 (थिरिमाने, 21.2), 146-3 (मेंडिस, 21.4), 146-4 (मैथ्यूज, 21.6), 149-5 (धनंज, 22.6), 159-6 (परेरा, 25.4), 178-7 (उदाना 31.3), 180-8 (परेरा, 32.3), 199-9 (मलिंगा, 35.6), 201-10 (प्रदीप, 36.5)

इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. और जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, उसके अनुसार पिच घसियाली होने जा रही है. हरी-भरी पिच है. चलिए दोनों देशों की फाइनल इलेवन पर नजर डाल लीजिए. अफगानिस्तान ने पिछले मैच में खेली अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि श्रीलंका ने जीवन मेंडिस की जगह प्रदीप को जगह दी. मुकाबले के लिए दोनों टीमें इस प्रकार रहीं:

Toss news from Cardiff!



Gulbadin Naib wins the toss and Afghanistan are having a bowl first. #AFGvSL LIVE https://t.co/tJgUF1NEFG pic.twitter.com/n0zTvH61g8 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 4, 2019

अफगानिस्तान: गुलबदन नैब (कप्तान), मोहम्मद शहजाद, हजरतुल्लाह जाजई, रहमत शाह, हसमतुल्लाह शाहिदी, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, राशिद खान, दौलत जादरान, मुजीब-उर-रहमान और हामिद हसन

श्रीलंका : दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), लाहिरू थिरिमाने, कुशल परेरा (विकेटकीपर), कुशल मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा, थिसारा परेरा, इसुरु उदाना, नुवान प्रदीप, सुरंगा लकमल और लसिथ मलिंगा

