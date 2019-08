सबसे कम मैचों में 50 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह, जाने कौन है टॉप पर

WI vs IND 1st Test Day 2: विंडीज के 8 विकेट पर 189 रन, 108 रन से पिछड़ा

Bumrah strikes immediately after Tea. Gets Bravo out LBW. West Indies 88/4 #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/WBX9gjONOp

आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने टेस्ट में 50 विकेट लेने के लिए 2465 गेंदें लीं वहीं अश्विन ने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 2597 गेंदें खर्च की. बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टी20 और वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया था. उन्होंने अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ एक विकेट लिया. मैच में बुमराह ने 2.66 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की. उनके पास 6/33 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े हैं.

West Indies get into Tea with the score reading 82/3. Join us for the final session in just a bit #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/Nq0Zvl8iUB