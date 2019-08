WI vs IND, 1st T20I: इस खास लक्ष्य के साथ विंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में उतरेगी टीम इंडिया

Skipper @imVkohli does know how to bring smiles and joy to the fans #TeamIndia pic.twitter.com/lqrAUaCODY

श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे के लिए यह दौरा अहम होगा जिनका मकसद अपनी उपयोगिता साबित करना रहेगा. पांडे ने भारत के लिए आखिरी मैच नवंबर 2018 में और अय्यर ने फरवरी 2018 में खेला था. भारत के सामने चुनौती मध्यक्रम की समस्याओं से निजात पाने की भी होगी. पांडे और अय्यर दोनों वेस्टइंडीज दौरे पर गई भारत ए टीम का हिस्सा थे और अच्छी पारियां खेल चुके हैं. स्पिन हरफनमौला वॉशिंगटन सुंदर और तेज गेंदबाज खलील अहमद तथा दीपक चाहर भी टी20 टीम में लौटे हैं, तो तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और दीपक के भाई राहुल भी टीम में हैं. टीम में कई युवा खिलाड़ियों और इस सीरीज का मकसद अगले साल टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अभी से ही उन नए और युवा खिलाड़ियों को परखना है, जिनके नाम सेलेक्टरों के जहन में हैं.

रोहित शर्मा और फिट होकर लौटे शिखर धवन पारी का आगाज करेंगे जबकि चौथे नंबर पर केएल राहुल का उतरना तय है. राहुल ने तीन साल पहले यहां 110 रन की नाबाद पारी खेली थी. विश्व कप में पांच शतक समेत सर्वाधिक रन बनाने वाले रोहित उस लय को कायम रखना चाहेंगे. कप्तान कोहली के साथ मतभेदों की खबरों के बीच उनका फोकस क्रिकेट पर रहेगा हालांकि कोहली इन खबरों का खंडन कर चुके हैं. इस दौरे से ऋषभ पंत पर अधिक जिम्मेदारी होगी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं के बीच वह पहले विकेटकीपर के रूप में यहां आए हैं.

Cloudy here in Florida but a bunch of Indian fans are here to cheer #TeamIndia at practice pic.twitter.com/liRkiONWdZ