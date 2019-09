West Indies vs India 2nd Test Day 3: मैच पर भारत की पकड़ हुई और मजबूत, विंडीज को जीत के लिए 423 रनों की दरकार

468 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज टीम शुरुआत में ही लड़खड़ाती हुई नजर आई. नौ रन पर इशांत शर्मा ने विंडिज को पहला झटका दिया. सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रैथवेट को इशांत शर्मा ने विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाकर टीम को पहली सफलता दिलाई. क्रेग ब्रैथवेट सिर्फ तीन रन बनाकर पवेलियन लौटे. भारतीय गेंदबाज दूसरी पारी में भी विंडीज के बल्लेबाजों पर हावी नजर आए. मोहम्मद शमी ने जॉन कैंपबेल को स्लिप में कप्तान कोहली हाथों कैच कराकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई. जॉन कैंपबेल 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

विकेट पतन : 9/1 (क्रैग ब्राथवेट 2.3 ओवर), 37/2 (जॉन कैंपबेल 7.4 ओवर)

SCORE BOARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHS

लंच से पहले मेजबान टीम की पहली पारी लंच से करीब आधा घंटे पहले 117 रन पर समेटने के बाद भारत ने मेजबानों को फॉलोऑन न देकर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला किया. और भारत की शुरुआत खराब रही, जब उसने अपना पहला विकेट मयंक अग्रवाल के रूप में जल्द ही गंवा दिया है, जो सिर्फ 4 रन ही बिना सके. मयंक को केमार रोच ने एलीबीडब्ल्यू आउट किया. लंच के समय भारत का स्कोर 1 विकेट पर 16 रन था. तब केएल राहुल 6 व चेतेश्वर पुजारा 5 पर थे.

That's a wrap. West Indies bowled out for 117. #TeamIndia will walk out to bat again, lead by 299 runs #WIvIND pic.twitter.com/TKiOtiEjn8