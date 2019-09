West Indies vs India 2nd Test Day 2:बुमराह की गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज को बैकफुट पर किया, मैच पर भारत की पकड़ मजबूत

विंडीज के विकेट पतन - 9-1 (जॉन कैम्बल 6.4), 13-2 (डेरेन ब्रावो 8.2), 13-3 (शैमर ब्रुक्स 8.3), 13-4 (रोस्टन चेस 8.4), 22-5 (क्रेग ब्राथवेट 12.5), 67-6 (शिमरॉन हेटमेयर 25), 78-7 (जेसन होल्डर 28.1)

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वेस्‍टइंडीज के शीर्षक्रम को बैकफुट पर धकेल दिया. मेजबान टीम का स्कोर 9 रन पर ही पहुंचा था कि बुमराह ने ओपनर जॉन कैंपबेल (2) को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों पवेलियन भेज दिया. इसके बाद इनिंग के 9वें ओवर में बुमराह ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर डाला. जसप्रीत टेस्‍ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए. बुमराह ने 9वें ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर क्रमश: डैरेन ब्रावो (4), शामरा ब्रूक्‍स और रोस्‍टन चेस को आउट किया. बुमराह से पहले हरभजन सिंह और इरफान पठान टेस्‍ट क्रिकेट में हैट्रिक ले चुके हैं.

इससे पहले लंच तक भारत ने सात विकेट पर 336 रन बनाए. दिन के खेल की शुरुआत भारत के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसी रही. और सुबह के खेल की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत बोल्ड होकर पवेलियन वापस लौट गए. पंत को विंडीज कप्तान जेसन होल्डर ने आउट कर अपना चौथा विकेट चटकाया. उनके रूप में भारत ने अपना छठा विकेट गंवाया, तो वहीं रवींद्र जडेजा ने भी कॉर्लवान का दूसरा शिकार बनने से पहले पिच पर अच्छा समय गुजारा. हालांकि, रन वह सिर्फ 16 ही बना सके, लेकिन जडेजा के आउट होने के बाद विहारी ने थोड़ा आक्रामक रुख अख्तियार किया और कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाए. हालांकि, विहारी को 68 के निजी योग पर जीवनदान भी मिला, जब कॉर्नवाल की गेंद पर स्लिप में कैंपबेल ने स्लिप में उनका मुश्किल कैच छोड़ दिया. अगर कैंपबेल यह कैच लपक लेते है, तो यह कॉर्नवाल का तीसरा विकेट होता.

That's Lunch on Day 2 of the 2nd Test.



Vihari 84*

Ishant 11*#TeamIndia 336/7 https://t.co/2kjBlPi4Wa #WIvIND pic.twitter.com/EeowxdvFQp