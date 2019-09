West Indies vs India 2nd Test Day 1: कोहली-मयंक के अर्धशतक, पहले दिन भारत का स्कोर 264/5

जमैका:

विकेट पतन: 32-1 (केएल राहुल, 6.5), 46-2 (चेतेश्वर, 16.5), 115-3 (मयंक, 40.5), 164-4 (अजिंक्या रहाणे, 59.5), 202-5 (विराट कोहली, 72.1​)

इससे पहले भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने अपने दो शीर्ष बल्लेबाजों को बहुत ही जल्द गंवा दिया. केएल राहुल 13, तो चेतेश्वर पुजारा सिर्फ 6 रन बनाकर बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद मयंक अग्रवाल और कप्तान विराट कोहली ने भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया और लंच तक भारत को और कोई झटका नहीं लगने दिया. लंच के समय भारत का स्कोर 30 ओवर में 2 विकेट पर 72 रन था. इस समय मयंक अग्रवाल 41 और विराट 5 रन पर नाबाद थे.

72/2 at Lunch on Day 1 at Jamaica. Mayank Agarwal batting on 41*, Virat Kohli 5*. We will be back post Lunch #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/dSCwJVTcv8 — BCCI (@BCCI) August 30, 2019

इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. जहां भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया, तो वहीं विंडीज ने दो खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दी. ये खिलाड़ी दुनिया के सबसे वजनी क्रिकेटर बनने वाले रहकीम कॉर्नवाल और विकेटकीपर जैहमार हैमिल्टन रहे. चलिए दूसरे टेस्ट के लिए दोनों देशों की इलेवन पर नजर दौड़ा लीजिए:

West Indies have won the toss and elect to bowl first in the 2nd Test against #TeamIndia#WIvIND pic.twitter.com/pI8f9GAIe5 — BCCI (@BCCI) August 30, 2019

विंडीज: जेसन होल्डर (कप्तान), क्रेग ब्रैथवेट, जॉन कैंपबेल, शमाह ब्रूक्स डारेन ब्रावो, जैहमार हैमिल्टन (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, रहकीम कॉर्नवाल, रॉस्टन चेज, केमार रॉच और शेनन गैब्रियल

भारत: विराट कोहली (कप्तान), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह

