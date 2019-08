West Indies vs India 1st Test Day 4: भारत ने 318 रनों से विंडीज को दी शिकस्त, बुमराह ने झटके 5 विकेट

एंटिगा:

How good was that session for #TeamIndia - 3 wickets for Bumrah & 2 for Ishant - WI 15/5 at Tea #WIvIND pic.twitter.com/LZEPsAKfgi — BCCI (@BCCI) August 25, 2019

SCORE BOARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

विकेट पतन: 7-1 (ब्रैथवेट, 1.4), 10-2 (कैंपबेल, 3.5), 10-3 (शमाह, 4.1), 13-4 (हेटमायर, 6.6), 15-5 (ब्रावो, 7.3)

इससे पहले भारतीय टीम ने मेजबानों के सामने जीत के लिए 419 रनों का टारगेट रखा. भारत ने दूसरी पारी में लंच के करीब एक घंटे बाद अपनी दूसरी पारी 7 विकेट के नुकसान पर 343 रन बनाकर घोषित कर दी. टीम मैनेजमेंट ने हनुमा विहारी को शतक बनाने का पूरा मौका दिया, लेकिन वह नाकाम रहे. होल्डर ने जैसे ही विहारी को 93 के निजी योग पर विकेट के पीछे लपकवाया, विराट कोहली ने पारी घोषित कर दी. इससे पहली पारी के 75 रन को मिलाकर भारत ने कुल 418 रन की बढ़त हासिल करते हुए मेजबान विंडीज पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया.

It has been a solid batting effort from these two - Rahane (102) & Vihari (93). #TeamIndia set a target of 419 for West Indies #WIvIND pic.twitter.com/jKfgvLG8Gf — BCCI (@BCCI) August 25, 2019

दूसरे सेशन का आकर्षण अंजिंक्य रहाणे का दसवां शतक और उनकी पांचवें विकेट के लिए हनुमा विहारी के साथ अहम 135 रन की साझेदारी रही, जिससे भारत दूसरी पारी में सात विकेट पर 343 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा. विंडीज के लिए ऑफ स्पिनर रोस्टन चेज ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए.

That will be Lunch on Day 4 - A brilliant effort from Rahane (90*) & Vihari(57*) as they put up a century stand - #TeamIndia 287/4, Lead by 362 runs #WIvIND pic.twitter.com/NnCHbvVlsW — BCCI (@BCCI) August 25, 2019

इससे पहले लंच के समय भारत का स्कोर 4 विकेट खोकर 282 रन बना लिए थे और भारत 362 रनों की बढ़त पर था. इस समय रहाणे 90 और विहारी 57 रन बनाकर विकेट पर जमे हुए थे. पहले सेशन में आउट होने वाले इकलौते बल्लेबाज कप्तान विराट कोहली रहे, जो दिन के खेल के दूसरे ही ओवर में आउट हो गए. चेज ने उन्हें अपना दूसरा शिकार बनाया. कोहली ने अपने शनिवार के स्कोर में एक रन का भी इजाफा नहीं किया. कोहली के आउट होने के बाद रहाणे और विहारी ने लंच तक भारत को और कोई नुकसान नहीं होने दिया

विकेट पतन: 30-1 (मयंक, 13.2), 73-2 (राहुल, 29.2), 81-2 (पुजारा, 30.5), 187-4 (विराट, 73.4), 322-5 (रहाणे, 107.6), 336-6 (पंत, 111.4), 343-7 (विहारी, 112.3)

वहीं तीसरे तीसरे दिन की बात करें, तो विंडीज को पहली पारी में 222 रनों पर समेटने के बाद भारत ने शनिवार के मैच में 3 विकेट पर 185 रन बनाए थे विराट कोहली (Virat Kohli) 51 रन और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) 53 रन बनाकर अभी नाबाद थे. इससे पहले विंडीज की पहली पारी 222 रन पर सिमट गई थी.

इस मैच की दोनों टीमें इस प्रकार हैं...

वेस्टइंडीज: जेसन होल्डर (कप्तान), क्रेग ब्रैथवेट, जॉन कैंपबेल, शाई होप (विकेटकीपर), शमारह ब्रूक्स, डेरेन ब्रावो, शिमरॉन हेटमायर, रॉस्टन चेज, मिगुएल कमिंस, शैनन गैब्रियल और केमार रोच.

भारत: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह.

VIDEO: धोनी के संन्यास पर युवा क्रिकेटरों की राय सुन लीजिए.