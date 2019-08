West Indies vs India 1st Test Day 3: विराट और रहाणे ने की भारत की बढ़त मजबूत

LIVE SCORE BOARD

LIVE COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

विकेट पतन: 30-1 (मयंक, 13.2), 73-2 (राहुल, 29.2), 81-2 (पुजारा, 30.5)

इससे पहले विंडीज पहली पारी में लंच से करीब आधा घंटा पहले 222 रन पर सिमट गई. नौवें विकेट के लिए भारत को काफी देर तक जूझना पड़ा. और काफी देर तक जूछने के बाद भारत विंडीज का नौवां विकेट गिराने में कामयाब रहा. विंडीज कप्तान जेसन होल्डर को मोहम्मद शमी ने विकेट के पीछे पंत के हाथों लपकवाया. कुछ देर बाद ही 45 गेंद खेलकर एक भी रन बना पाने वाले कमिंस को रवींद्र जडेजा ने बोल्ड कर दिया. इसी के साथ ही वेस्टइंडीज 74.2 ओवरों में 222 रन पर सिमट गया. और पहली पारी में 297 रन बनाने वाली टीम इंडिया 75 रन की अहम बढ़त लेने में कामयाब रही, जिसका बड़ा श्रेय ईशांत शर्मा को जाता है, जिन्होंने पांच विकेट चटकाए, जबकि शमी और जडेजा ने दो-दो विकेट लिए.

End of the West Indies innings. They are bowled out for 222. #TeamIndia lead by 75 runs. 5 for Ishant, 2 each for Shami & Jadeja. 1 for Bumrah #WIvIND pic.twitter.com/kFSzywVUoN

विकेट पतन: 6-1 (कैंपबेल, 7.6), 48-2 (ब्रैथवेट, 17.5), 50-3 (ब्रूक्स, 20.3) 88-4 (ब्रावो, 29.1) 130-5, (चेज़ 42.2) 174-6 (होप 54), 179-7 (हेटमायर 55.3) और 179-8 (रोच 55), 220-9 (होल्डर, 73.1), 222-10 (कमिंस, 74.2)

दूसरे दिन की बात करें, तो भारतीय टीम (India Cricket team) के पहली पारी में 297 रनों पर सिमटने के बाद मेजबान वेस्टइंडीज ने (West Indies Cricket team) भी दिन का खेल समाप्त होने तक 8 विकेट पर 189 रन बनाए थे. दिन का खेल खत्म होने के समय कप्तान जेसन होल्डर (Jason Holder) (10) और मिगुल कमिंस बिना खाता खोले क्रीज पर थे. इससे पहले सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम चल रहे इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) ने घातक गेंदबाजी करते हुए मेजबान टीम के एक के बाद दूसरे पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. अनुभवी ईशांत शर्मा ने विंडीज के क्रैग ब्रैथवेट (Kraigg Brathwaite), रोस्टन चेज (Roston Chase), शाई होप (Shai Hope), शिमरोन हेटमेयर (Shimron Hetmyer) और केमर रोच (Kemar Roach) ईशांत को अपना शिकार बनाया.

इससे पहले भारतीय पारी लंच से कुछ देर पहले 297 रन पर खत्म हुई. जडेजा आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट हुए और इसी के साथ ही अंपायरों ने लंच का भी ऐलान कर दिया. इससे पहले टीम इंडिया ने अपने शनिवार के स्कोर 6 विकेट पर 203 रन से आगे खेलना शुरू किया. लेफ्टी ऋषभ पंत ने अपने स्कोर में 4 रन ही जोड़े थे कि केमार रोच ने उन्हें स्लिप में लपकवाकर भारत का सातवां विकेट गिराते हुए उसे दिन का पहला झटका दिया. इसके बाद एक छोर पर रवींद्र जडेजा और ईशांत शर्मा ने विंडीज गेंदबाजों को छकाते हुए खासा परेशान किया और आठवें विकेट के लिए 60 रन जोड़े, जो भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं.

That will be Lunch on Day 2. A gritty partnership between Ishant & Jadeja has taken #TeamIndia to 297. Jadeja 58. Join us for the post Lunch session in a bit #WIvIND. pic.twitter.com/1DeiuEH7Oh