गॉल:

Sri Lanka vs New Zealand: श्रीलंका और न्‍यूजीलैंड (Sri Lanka vs New Zealand)के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्‍ट (1st Test)के दूसरे दिन मैदान पर अजीब वाकया देखने को मिला. मैच में न्‍यूजीलैंड टीम के पुछल्‍ले बल्‍लेबाज ट्रेंट बोल्‍ट (Trent Boult) जब बल्‍लेबाजी कर रहे थे तब गेंद उनके बल्‍ले से लगकर हेलमेट के ग्रिल में फंस गई. इसके बाद मैदान पर श्रीलंकाई प्‍लेयर्स की रिएक्‍शन देखने लायक रही. मैच के दूसरे दिन गुरुवार को बोल्‍ट (Trent Boult) ने श्रीलंकाई स्पिनर लसिथ एम्‍बुदेनिया (Lasith Embuldeniya) की गेंद पर पेडल स्‍वीप लगाने की कोशिश की. इस दौरान गेंद ने उनके बल्‍ले का बाहरी किनारा लिया और हेलमेट के ग्रिल में अटक गई. इसके बाद श्रीलंकाई खिलाड़ि‍यों के बीच हेलमेट से गेंद को निकालने की मानो होड़ से मच गई और मैदान पर माहौल हल्‍का हो गया. मैच के कमेंटेटर भी इस घटना पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए.