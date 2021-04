SRH vs DC: पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने हैदराबाद (SRH) के खिलाफ धुआंधार अर्धशतकीय पारी खेली और 39 गेंद पर 53 रन बनाकर आउट हुए. शॉ ने अपनी पारी में जबरदस्त 7 चौके और एक छक्के जमाए. शॉ जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच वो एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 53 रन बनाने के बाद कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के साथ गलतफहमी का शिकार हुए और रन आउट होकर पवेलियन लौटे. रन आउट होने के बाद शॉ खुद से काफी नाराज दिखे, इतना ही नहीं जब रन आउट होकर डग आउट में पहुंचे तो कप्तान पंत के साथ हुई गलतफहमी के लिए अपना गुस्सा दिखाते हुए अपने हेलमेट को डगआउट में ही पटक दिया.

CSK vs RCB: विराट के लिए रविवार बना शनिवार, हर बात गयी गलत, झेलना पड़ा इतना मोटा जुर्माना

शॉ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैन्स भी इस वीडियो पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. दरअसल पंत को उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरह से आसानी से रन आउट हो सकते हैं. आईपीएल (IPL) में पंत का यह 8वां अर्धशतक था.

दरअसल हुआ ये कि दिल्ली की पारी के 12वें ओवर में जगदीशा सुचित (Jagadeesha Suchith) की तीसरी गेंद पर पंत स्टंप होने से बाल-बाल बचे थे. हैदराबाद के विकेटकीपर बेयरस्टो गेंद को अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाए जिससे पंत का स्टंपिंग नहीं हो पाया. लेकिन वहीं, नॉन स्ट्राइक पर पृथ्वी शॉ को लगा कि इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से सिंगल चुरा लिया जाए.

IPL 2021: जडेजा ने ओवर में लगाए 5 छक्के, गेंदबाज को दिखाए दिन में तारे, ठोक डाले 6 गेंद पर 37 रन..देखें Video

यही सोचकर पृथ्वी ने रन लेने के लिए क्रीज छोड़ दी. लेकिन पंत ने रन लेने की कोशिश नहीं की जिसके कारण बुझे मन से शॉ को अपना विकेट बचाने के लिए वापस क्रीज में भागना पड़ा, लेकिन तब तक फाइन लेग पर खड़े खलील अहमद ने थ्रो बॉलर को फेंक दी थी. गेंदबाज ने बिना देरी किए हुए थ्रो को पकड़कर स्टंप पर मारकर विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे शॉ को रन आउट कर दिया.

IPL 2021: जडेजा के छक्कों की बारिश को देखकर गदगद हुईं वाइफ रीवा, दिया ऐसा रिएक्शन..देखें Video

Promoted

इस तरह से पृथ्वी रन आउट होकर पवेलियन लौटे, लेकिन डग आउट पहुंचते-पहुंचे शॉ काफी गुस्से में आ गए और अपना हेलमेट निकालकर जमीन पर पटक दिया. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 4 विकेट पर 159 रन बनाए. दिल्ली की ओऱ से धवन ने 28 और स्टीव स्मिथ ने 34 रन की पारी खेली. कप्तान पंत ने 27 गेंद पर 37 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 159 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई.

Get the latest updates on IPL 2021 live score . Like us on Facebook or follow us on Twitter for more sports updates. You can also download the NDTV Cricket app for Android or iOS