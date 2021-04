चोट के कारण दिग्गज इंग्लैंड तेज गेंदबाज जोफ्रा ऑर्चर (Jofra Archer) आईपीएल 2021 (IPL 2021) से बाहर हो गए थे. इंग्लैंड क्रिकेट ने इसकी जानकारी साझी की थी. इंग्लैंड बोर्ड (England Cricket Board) ने ऑर्चर को लेकर एक बयान जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि, ‘आर्चर अगले सप्ताह से ससेक्स के साथ अभ्यास शुरू करेंगे. उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही क्रिकेट में वापसी करेंगे और इस दौरान वह दर्द मुक्त रहते हुए गेंदबाजी करना जारी रखेंगे'. अब ससेक्स ने ऑर्चर के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह तेज गेंदबाज पहले ही तरह अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाता हुआ दिख रहा है. अभ्यास सत्र में ऑर्चर की बाउंसर से बल्लेबाज हैरान रह जाता है और वहीं गिर जाता है.

भाग्यवश बल्लेबाज को ज्यादा चोटे नहीं लगती है लेकिन जिस तरह से ऑर्चर की इस गेंद पर बल्लेबाज बाउंसर को नहीं झेल पाता है उसे देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब इंग्लिश गेंदबाज पूरी तरह से फिट होने की ओर बढ़ रहा है.

बता दें कि ऑर्चर के हाथ की सर्जरी हुई जिसमें छोटा सा कांच का टुकड़ा मिला था. आर्चर को इस साल की शुरुआत में टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए भारत आने से कुछ समय पहले जनवरी में अपने घर पर सफाई करते समय हाथ कट गया था. चोट से जूझ रहे आर्चर ने पिछले महीने भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैच और पांच टी 20 मुकाबले खेले. हालांकि, उन्हें तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज से बाहर कर दिया गया और अपने ऑपरेशन के लिए इंग्लैंड लौट गए थे.

How many runs would you get off this @JofraArcher over? pic.twitter.com/rWx3bkSpbo

ऑर्चर के अलावा बेन स्टोक्स भी इस साल आईपीएल को नहीं खेल पाए हैं .हालाांकि स्टोक्स शुरूआत में मौजूद थे लेकिन फिर चोटिल होने के कारण उन्हें वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा था. इस सीजन में राजस्थान की टीम अबतक 5 मैच खेली है जिसमें 2 में जीत और 3 मेे हार का सामना करना पड़ा है. आईपीएल अंकतालिका में राजस्थान छठे नंबर पर है.

राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मैच 29 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के साथ खेलेगी. इस सीजन में राजस्थान की टीम का परफॉर्मेंस अबतक बेहद ही औसत रहा है.

