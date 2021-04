CSK vs SRH: रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और फाफ डुप्लेसिस (Faf Du plessis) के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) आईपीएल (IPL 2021) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को सात विकेट से हराकर लगातार पांचवीं जीत के साथ अंक तालिका (IPL Points Table) में टॉप पर पहुंच गया. सुपरकिंग्स की छह मैचों में यह पांचवीं जीत है और टीम 10 अंक के साथ शीर्ष पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के भी इतने ही अंक हैं लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण चेन्नई की टीम शीर्ष पर है. सनराइजर्स की टीम छह मैचों में पांचवीं हार के बाद 2 अंक के साथ अंतिम पायदान पर है.

सनराइजर्स के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपरकिंग्स ने गायकवाड़ (44 गेंद में 75 रन, 12 चौके) और डुप्लेसिस (38 गेंद में 56 रन, छह चौके, एक छक्का) के बीच पहले विकेट की 129 रन की साझेदारी की बदौलत 18.3 ओवर में तीन विकेट पर 173 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की. इस मैच में फाफ डुप्लेसिस ने जहां 75 रनों की तूफानी पारी खेली तो वहीं दूसरी ओर मनीष पांडे (Manish Pandey) का धाकड़ कैच लेकर कमाल कर दिया.

हैदराबाद की पारी के 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर पांडे जी ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर हवा में तगड़ा शॉट खेला. पांडे जी के द्वारा मारा गया शॉट वाइड लॉन्ग ऑन की ओर गई. ऐसे में फाफ डुप्लेसी ने कैच लेने की हिम्म्त दिखाई और हवा में छलांग लगाकर एक कमाल का कैच लपक लिया. डुप्लेसी के कैच को देखकर रविंद्र जडेजा भी हैरान रह गए. जडेजा ने तुरंत ही फाफ को गोद में उठाकर शानदार कैच लेने की बधाई दी. फाफ ने ऐसा असंभव सा कैच लेकर यह साबित कर दिया है इस उम्र में भी वो कितने फिट हैं. इस मैच में कमाल की पारी खेलने वाले रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

बता दें कि डुप्लेसी ने अपने आईपीएल करियर का 19वां अर्धशतक ठोका. इस सीजन में डुप्लेसी ने लगातार तीसरा अर्धशतक जमाया है. ऐसा कर उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. डु प्‍लेसिस आईपीएल (IPL) में लगातार तीन अर्धशतक जमाने वाले चेन्‍नई सुपरकिंग्‍स (Chennai Super Kings) के दूसरे बल्‍लेबाज बन गए. ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज गायकवाड़ हैं. गायकवाड़ ने पिछले साल यूएई में आयोजित हुए आईपीएल में यह कमाल किया था. (इनपुट भाषा से भी)

