IPL 2021: आईपीएल 2021 के 21वें मैच में केकेआर (KKR) ने पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को 5 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में वापसी की है. इस मैच में पंजाब ने केवल 123 रन बनाए थे जिसे केकेआर ने शुरूआती झटकों से संभल कर आखिर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. कप्तान मोर्गेन ने 47 रन और दिनेश कार्तिक ने 12 रन की पारी खेली, इसके अलावा राहुल त्रिपाठी ने 47 रन की शानदार पारी खेलकर केकेआर के लिए जीत निश्चित कर दी. इस जीत के साथ ही केकेआर प्वाइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर आ गया है. बता दें कि भले ही क्रिस गेल (Chris Gayle) केकेआर के खिलाफ मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे लेकिन अपनी फील्डिंग से फैन्स को झूमने का मौका जरूर दिया.

IPL 2021: शोएब अख्तर ने Video शेयर कर कहा- भारत को IPL की नहीं आक्सीजन सिलेंडर की है जरुरत

यहां तक कि एक दफा गेल ने मैदान पर जोंटी रोड्स की तरह डाइव मारकर गेंद को रोका जिसे देखकर डगआउट में अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहे आंद्रे रसेल (Andre Russell) अपनी हंसी को नहीं रोक पाए. दरअसल गेल ने फील्डिंग तो अच्छी की लेकिन जिस तरह से मैदान पर गिरे उसने रसेल को हंसा दिया.

सभी जानते हैं कि गेल मैदान पर बल्लेबाजी के अलावा हंसी-मजाक के लिए भी जाने जाते हैं, गेल जब बल्लेबाजी करते हैं तो चौके-छक्के से फैन्स का मनोरंजन करते हैं तो वहीं फील्डिंग करने के क्रम में वो कुछ ऐसा कर डालते हैं जिसे देखकर फैन्स अपनी कुर्सी को छोड़कर लोटपोट हो जाते हैं.

IPL 2021: आईपीएल खत्म होने के बाद खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को सुरक्षित घर वापसी कराएगा BCCI

Promoted

केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान गेल ने फैन्स को ऐसा ही मौका दिया. गेल ने मैच के दौरान राहुल त्रिपाठी को भी रन आउट करने की कोशिश की थी, जिसमें हालांकि बल्लेबाज रन आउट होने से बच गया था लेकिन गेल ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करके फैन्स का दिल जीत लिया था.

केकेआर से मिली हार के बाद पंजाब की टीम प्वाइंट्स टेबल में छठे नंबर पर आ गई है. पंजाब किंग्स का अगला मैच अब 30 अप्रैल को आरसीबी के साथ होना है.

Get the latest updates on IPL 2021 live score . Like us on Facebook or follow us on Twitter for more sports updates. You can also download the NDTV Cricket app for Android or iOS