सहवाग ने गांगुली को बताया '56 इंच' सीने वाला कप्तान, जन्मदिन पर दिग्गजों ने दी बधाई

नई दिल्ली:

World Cup: बुमराह को खेलना लगभग नामुमकिन हो गया, डेनियल विटोरी ने कहा

Happy Birthday to a 56” Captain , Dada @SGanguly99 !

56 inch chest,

8th day of the 7th month, 8*7 = 56 and a World Cup average of 56. #HappyBirthdayDada , May God Bless You ! pic.twitter.com/Dcgj9jrEUE — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 8, 2019

इसी तरह गांगुली की कप्तानी में खेल चुके स्टायलिश बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 'सौरव गांगुली को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई. आपकी सफलता के लिए मंगलकामना.'

Many more happy returns of the day @SGanguly99 ! Wish you ever more success and love #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/qM2qraIFtT — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 8, 2019

गांगुली की कप्तानी में नेटवेस्ट ट्रॉफी में भारत की जीत में अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद कैफ ने लिखा, 'भारतीय क्रिकेट में बदलाव के जनक सौरव गांगुली को जन्मदिन की बधाई.'

World Cup: वर्ल्ड कप से बाहर हुए उस्मान ख्वाजा, इस खिलाड़ी ने ली जगह

Happy Birthday to a man who brought about a fantastic transition in Indian cricket, a brilliant leader who backed guys he believed in to the fullest . But aise kaun chadhta hai , Dada @SGanguly99 #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/tuOwPejGm1 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 8, 2019

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे दादा. आप भारतीय क्रिकेट का एक मजबूत स्तंभ रहे हैं. आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद. आप सही मायने में एक लीजेंड हैं.'

Happy birthday dada!!!! You have been the greatest pillar to Indian cricket!!! Thanks for your guidance towards everything!!! A true legend who has made some golden memories May god shower lots of blessings and love! @SGanguly99 pic.twitter.com/VqkDLsOhzm — Ishant Sharma (@ImIshant) July 8, 2019

An inspiration for many and a leader in the true sense. Happy Birthday @SGanguly99 #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/47shEJ4LAP — BCCI (@BCCI) July 8, 2019

Two of the finest Indian captains, celebrating their birthdays within a day of each other.

Who do you rate more highly? pic.twitter.com/jEnnvRn1Q8 — ICC (@ICC) July 8, 2019

इस वजह से पड़ा था 'महाराज' नाम, पर इन दो शतकों ने बदल दी सौरव गांगुली की किस्मत

Many many happy returns of the day Dada...

The man who laid foundations of new generation Team India...????????

Have a super year!!!@SGanguly99 #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/dzZ83yEM5t — IamKedar (@JadhavKedar) July 8, 2019

It was a pleasure to share the dressing room with one of the finest captains, Indian cricket ever produced. A very happy birthday to @SGanguly99. #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/kfxRHfQqYc — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) July 8, 2019

Happy birthday TIGER My big brother @SGanguly99 The man who taught us how to win overseas..what a Legend.. Jeo dada jeo.. love u always pic.twitter.com/xOHcdHwCk1 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 8, 2019

The man who built and supported us for the future ! You will always be special to me Lots of love and best wishes to you dadi. Have a great birthday @SGanguly99 pic.twitter.com/pOaEJY9C0F — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) July 8, 2019

Happy birthday, dada. Shubho Jonmodin. Have a great day :) Wishing you the best in life @SGanguly99 pic.twitter.com/SIpioPwzBF — Suresh Raina???????? (@ImRaina) July 8, 2019

गांगुली ने भारत के लिए 311 वनडे मैचों में 11363 रन बनाए हैं जबकि 113 टेस्ट मैचों में उनके बल्ले से 7212 रन निकले हैं. गांगुली वनडे में भारत की ओर से तीसरे सबसे सफल बल्लेबाज हैं. गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने सालों तक भारतीय टीम की पारी शुरू की और 136 मैचों में 6609 रन बनाए. इसमें 21 बार शतकीय साझेदारी और 23 बार अर्धशतकीय साझेदारी शामिल हैं.

VIDEO: भारत ने लीग मुकाबले में पाकिस्तान को 89 रन से मात दी.