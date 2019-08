डेल स्टेन के संन्यास पर कप्तान विराट कोहली ने किया 'खास' ट्वीट, बताया सच्चा चैंपियन

यह भी पढ़ेः न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास

स्टेन के लिए ट्वीट करते हुए कोहली ने लिखा, 'खेल का एक सच्चा चैंपियन. पेस मशीन को संन्यास की शुभकामनाएं.'

A true champion of the game.

Happy retirement to the pace machine @DaleSteyn62 ????????????