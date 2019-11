31वें बर्थडे पर Virat Kohli का 15 साल के 'चीकू' को लेटर, 'इन पराठों का अभी मजा ले लो'

जन्मदिन के मौके पर विराट ने '15 साल के विराट' यानी खुद को एक लेटर लिखकर ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है. यह लेटर काफी भावनाओं से भरपूर और प्रेरणादायी है, 31 साल के विराट ने इसमें 15 साल के चीकू (विराट कोहली का लोकप्रिय नाम) को सलाह देते हुए लिखा है-दोस्त उन पराठों का मजा ले लो. आने वाले सालों में वे तुम्हारे लिए लक्जरी बन जाएंगे.

My journey and life's lessons explained to a 15-year old me. Well, I tried my best writing this down. Do give it a read. #NoteToSelf pic.twitter.com/qwoEiknBvA

विराट (Virat Kohli) ने इस लेटर में लिखा है-हाय चीकू, सबसे पहले तुम्हें बर्थडे की बधाई. मैं जानता हूं कि मेरे भविष्य को लेकर आपके मन में मेरे लिए बहुत सारे सवाल होंगे. माफ करना, लेकिन मैं बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा. क्योंकि मैं नहीं जानता कि आगे कौन से प्यारे सरप्राइज हैं. हर चुनौती रोमांचक होती है और सीखने का अवसर देती है. आपको आज इस बात का अहसास नहीं होगा, लेकिन यह सफर से ज्यादा मंजिल पर जाने के बारे में है और यह सफर है- सुपर. जो मैं आपको बताऊंगा वह यह है कि जिंदगी ने विराट के लिए क्या बड़ी चीजें संजोकर रखी थीं, लेकिन आपको उसके लिए सफर में आने वाले हर अवसर के लिए तैयार रहना होगा. जब वह अवसर आए तो उसे हर हाल में हासिल कर लेना. कभी भी किसी भी चीज को हल्के में मत लेना. तुम नाकाम होंगे, हर कोई होता है. लेकिन खुद से वादा करो कि तुम आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ोगे. और अगर तुम कुछ हासिल नहीं कर पाते हो तो दोबारा इसके लिए कोशिश करोगे. उन्होंने इस लेटर में लिखा है- बहुत से लोग तुम्हें प्यार करेंगे और बहुत से लोग तुम्हें नापसंद भी करेंगे. इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे, जो तुम्हें जानते तक नहीं होंगे. उनकी चिंता मत करना. सिर्फ खुद पर विश्वास रखना.

