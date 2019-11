Virat Kohli ने वेजीटेरियन होने और एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में किया ट्वीट तो फैंस ने यूं ली चुटकी..

Virat Kohli ने प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान पूछे गए 'मुश्किल' सवाल पर यूं दिया जवाब.

टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने बुधवार को नेटफ्लिक्स का शो गेम चेंजर देखने के बाद ट्वीट किया, "नेटफ्क्सि पर गेम चेंजर शो देखा. शाकाहारी बनने के बाद मुझे यह पता चला कि इतने वर्षों से डाइट के बारे में मेरी जो सोच थी वो बस एक कल्पना भर थी. क्या बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री और हां शाकाहारी बनने के बाद से मुझे जैसा महसूस हुआ वैसा जीवन में पहले कभी नहीं हुआ." फिटनेस को लेकर बेहद सजग हो चुके विराट, भारतीय टीम के अंदर भी फिटनेस कल्चर ले आए हैं और अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. कोहली यह भी मानते हैं कि वेगन बनने के कारण भी उन्हें बहुत लाभ हुआ है. उन्होंने पिछले साल वेजीटेरियन बनने का निर्णय लिया था.

BCCI अध्यक्ष बने सौरव गांगुली करेंगे आक्रामक अंदाज में 'बैटिंग!

Saw game changers on Netflix. Being a vegetarian athlete has made me realise what I have believed all these years regarding diet was a myth. What an amazing documentary and yes I've never felt better in my life after I turned vegetarian. — Virat Kohli (@imVkohli) October 23, 2019

गौरतलब है कि विराट की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी वेजीटेरियन हैं. अनुष्का ने भी ट्वीट किया था, 'जब से मैं वेजीटेरियन बनी हूं तो यह सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता था कि तुम्हें प्रोटीन कहां से मिलेगा. लेकिन नेट फ्लिक्स पर फिल्म 'गेम चेंजर इन सभी प्रश्नों पर मेरा जवाब है.

Since I turned vegetarian, the question I'm asked the most is ‘Where do you get your protein from?'. The film, The Game Changers on Netflix is my answer to all those questions forever . — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) October 22, 2019

विराट और अनुष्का के इन ट्वीट पर सोशल मीडिया पर मिलीजुली रिएक्शन आई. जहां कुछ लोगों ने इसे बेहतरीन बताया, वहीं अन्य इसे लेकर विरुष्का को ट्रोल करने से भी नहीं चूके. नजर डालते हैं कुछ खास ट्वीट्स पर.. विराट के इस ट्वीट की प्रशंसा करते हुए जहां एक फैन ने लिखा, आपने मुझे वेजीटेरियन होने के लिए प्रेरित किया है, थैंक्यू सर, वहीं एक अन्य फैन ने फैसले पर रिव्यू लेने का आग्रह कर डाला.

U inspired me Virat to be a vegetarian . Thanks sir — Pradumna Chakraborty (@PradumnaChakra1) October 23, 2019

I am vegetarian sir and I always feel energetic — Mohan Uniyal (@MohanUniyal4) October 23, 2019

Pls Review Your Decision.. pic.twitter.com/q48pmYFNWb — Prof. Boies Pilled bell 2.0 (@Lil_Boies1) October 23, 2019

Bhai Bhabhi ki movies bhi hai Netflix pe, wo mat dekhna — Jitesh Rochlani (@jiteshrochlani) October 23, 2019

Bhai @AnushkaSharma is the real game changer in your life. — include STDIO.h (@crimemastgogo) October 23, 2019

Your idol @sachin_rt learnt it the hard way, you will too.



"Sunday aur Monday ande khau ande" #NECC pic.twitter.com/i8IXenicYU — Gilfoyle (@PiedPiperValley) October 23, 2019

विराट के इस ट्वीट की प्रशंसा करते हुए जहां एक फैन ने लिखा, आपने मुझे वेजीटेरियन होने के लिए प्रेरित किया है, थैंक्यू सर, वहीं एक अन्य फैन ने फैसले पर रिव्यू लेने का आग्रह कर डाला.गौरतलब है कि 'गेम चेंजर एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसे जेम्स कैमरून, जैकी चैन और अर्नाल्ड श्वार्जनेगर ने पड्र्यूस किया है. इसमें शाकाहारी यानी वेजीटेरियन भोजन से खिलाड़ियों को होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है.

वीडियो: रांची टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने किया दक्षिण अफ्रीका का 'सफाया'