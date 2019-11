सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और हरभजन सहित कई क्रिकेटरों ने देश को दीं गुरु पर्व की शुभकामनाएं..

नई दिल्ली:

Happy gurpurab to everyone pic.twitter.com/YE14bJBtGS — Virat Kohli (@imVkohli) November 12, 2019

गुरुपर्व की शुभकामनाएं देने वालों में वीरेंद्र सहवाग, शिखर धवन, अनिल कुंबले, इशांत शर्मा और वीवीएस लक्ष्मण भी शामिल हैं.

Wishing everyone a happy Guru Purab on the 550th birth anniversary of Guru Nanak ji.#GuruNanakJayanti pic.twitter.com/JIyp4QjeMr — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 12, 2019

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ।। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੫੫੦ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ।। May Guru Nanak Dev Ji bless you with peace and bestow you with eternal joy and happiness. Happy Gurpurab 2019 pic.twitter.com/Ej4klngWGH — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 11, 2019

#gurupurab di lakh lakh vadhaaiyan !

May there be love , peace and fulfillment pic.twitter.com/DjaALY1oNH — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 12, 2019

Heartiest greetings to all on the auspicious occasion of #GuruNanakJayanti . May his golden teachings inspire us to follow the path of peace, compassion and service pic.twitter.com/nVf0a4MvrH — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 12, 2019

May happiness and blessings surround you as we remember the birth anniversary of our beloved Shri Guru Nanak ji. Happy #GuruNanakJayanti pic.twitter.com/iPwOlqXVT6 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 12, 2019

Best wishes to everyone on Guru Nanak Jayanti, today! God bless you all! #GuruNanakJayanti #gurupurab — Ishant Sharma (@ImIshant) November 12, 2019

गुरु नानक देव जी सिख पंथ के संस्थापक थे. 10 सिख गुरुओं में पहले गुरु नानक का जन्म कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हुआ था. नानक ने संदेश दिया कि ईश्वर एक है. बचपन से ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनका ध्यान ध्यान में ज्यादा रमता था. नानक देव जी ने समाज को जागरूक करने के लिए काफी यात्राएं की. उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारका, नर्मदातट, मुल्तान, लाहौर आदि स्थानों का भ्रमण किया. गुरु नानक का कहना था कि भगवान एक है, लेकिन उसके कई रूप हैं. वो सभी का निर्माणकर्ता है और वो खुद मनुष्य का रूप लेता है. गुरु नानक के विचारों (Guru Nanak Quotes) ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया.