ICC T20I Rankings में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने पांच स्थान के फायदे के साथ 10 वें नंबर पर आ गए हैं. ऐेसा होते ही रिजवान ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और इयोन मोर्गेन को पछाड़ दिया है. रिजवान का परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज में शानदार रहा था. जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज में रिजवान ने 82 और 91 रन की पारी खेलकर अपनी स्थिति टी-20 रैंकिंग में सुधार ली है. आईसीसी टी-20 रैंकिंग में नंबर वन पर डेविड मलान मौजूद हैं. भारत के विराट कोहली और केएल राहुल रैंकिंग में पांचवें और सातवें नंबर पर मौजूद हैं. पाकिस्तान के दिग्गज बाबर आजम इस रैकिंग में नंबर 3 पर कायम हैं.

इंग्लैंड के डेविड मलान 892 अंक के साथ टॉप पर हैं तो वहीं आरोन फिंच 830 अंक के दूसरे नंबर पर काबिज हैं. बाबर के पास इस समय रैंकिंग में 828 अंक हैं. ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल भी टी-20 रैंकिंग में टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं. मैक्सवेल इस समय में रैंकिंग में 8वें नंबर पर हैं. मार्टिन गप्टिल 88 अंक के साथ 9वें नंबर पर मौजूद हैं.

इंग्लैंड के मोर्गेन 633 अंक के साथ 12वें नंबर पर हैं तो वहीं रोहित शर्मा 613 अंक के साथ 14वें रैंक पर मौजूद हैं. टी-20 रैंकिंग में टॉप 10 में भारत के सिर्फ 2 बल्लेबाज ही इस समय मौजूद हैं. आईपीएल के बाद भी भारत को टी-20 मैच नहीं खेलने हैं. आईपीएल खत्म होने पर भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी, जहां विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी.

