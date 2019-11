ICC ODI Rankings: बल्लेबाजी में विराट कोहली और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की 'सल्तनत' कायम..

Kapil Dev ने फिल्म '83' में रणवीर सिंह के 'नटराज शॉट' को सराहा, कही यह बात..

बुमराह और बोल्ट के बीच 57 अंकों को फासला है. गौरतलब है कि बुमराह (Jasprit Bumrah) फिलहाल कमर की चोट से उबर रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हैं. अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान (Mujeeb ur Rahman)ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप-3 में स्थान बनाया है. उन्होंने दो स्थान की तरक्की की है. मुजीब के 707 अंक हैं. दक्षिण अफ्रीका के कागिसो रबाडा चौथे और ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को गेंदबाजी की वनडे रैंकिंग में पांचवां स्थान मिला है.

Mujeeb ur Rahman climbs two spots to No.3 on the @MRFWorldwide ICC ODI rankings for bowlers after solid performances against West Indies



Full rankings https://t.co/su8ZcgGSZr pic.twitter.com/JKzmJ3CdHB