DC vs RCB: शिमरोन हेटमायर (Shimron Hetmyer) 25 गेंद, नाबाद 53, चार छक्के, दो चौके) के तूफानी अर्धशतक और कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) 48 गेंद में नाबाद 58, छह चौके के साथ उनकी 7.2 ओवर में 78 रन की अटूट साझेदारी के बावजूद 20 ओवर में चार विकेट पर 170 रन ही बना सकी. सिराज के अंतिम ओवर में दिल्ली को 14 रन की जरूरत थी लेकिन टीम 12 रन ही बना सकी. इस जीत से बेंगलोर के छह मैचों में पांच जीत से 10 अंक हैं और टीम शीर्ष पर चल रही है. दिल्ली की टीम इतने ही मैचों में चार जीत से आठ अंक के साथ तीसरे स्थान पर है. केवल एक रन से मिली हार से कप्तान पंत औऱ हेटमायर काफी निराश हो गए. एक तरफ जहां हेटमायर निराश होकर क्रीज पर ही बैठ गए तो वहीं पंत के चेहरे पर हार के दर्द के भाव देखे जा सकते थे. ऐसे में आऱसीबी टीम के कप्तान कोहली (Virat Kohli) ने दिल जीतने वाला काम किया.

This was nice moment from Virat Kohli. pic.twitter.com/1XgtUXv6yY — Johns. (@CricCrazyJohns) April 27, 2021

कोहली ने नियम के अनुसार हारे हुए कप्तान पंत से हाथ तो मिलाया ही बल्कि युवा ऋषभ के सिर पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए भी दिखाई दिए. कोहली कुछ देर रूककर पंत से बात की और उनके पीठ पर हाथ रखकर शाबासी देते हुए दिखाई दिए. दूसरी ओर हेटमायर को सिराज(Mohammed Siraj) ने गले से लगाकर उनके बेहतरीन बल्लेबाजी की तारीफ की. कोहली और सिराज के इस जेस्चर को देखकर फैन्स काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, आईपीएल के ऑफिशयल ट्विटर पर इसकी तस्वीर और वीडियो को भी साझा किया गया है जिसपर फैन्स लगातार कमेंट कर रहे हैं.

Virat kohli knows how it feels... pic.twitter.com/HVUvVbgW2s — Freak (@odd_err) April 27, 2021

Superb from Virat Kohli. He is putting his hand on Rishabh Pant's head. Very nice gesture from King Kohli. #IPL2021 pic.twitter.com/7kcbQDgnev — CricketMAN2 (@man4_cricket) April 27, 2021

इससे पहले एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) के तूफानी 75 रन की पारी के दम पर आरसीबी ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे. बेंगलोर की टीम ने इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लगातार चार हार के क्रम को भी तोड़ दिया. डिविलियर्स ने 42 गेंद में पांच छक्कों और तीन चौकों से नाबाद 75 रन की पारी खेली जिससे बेंगलोर की टीम ने पांच विकेट पर 171 रन बनाए। उनके अलावा रजत पाटीदार (31) और ग्लेन मैक्सवेल (25) ने भी उपयोगी पारियां खेली.

What. A. Match!@RCBTweets prevail by 1 run. With 6 needed off the final ball, Pant hits a boundary but @DelhiCapitals fall short by a whisker. Siraj does well under pressure.



Hetmyer and Pant are distraught. https://t.co/NQ9SSSBbVT #DCvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/ju87soRG6B — IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2021

बेंगलोर की टीम अंतिम सात ओवर में 77 रन जोड़ने में सफल रही. डिविलियर्स ने अपनी इस पारी के दौरान आईपीएल में सबसे कम गेंदों में 5000 रन पूरे करने की उपलब्धि भी हासिल की. डिविलियर्स ने इस मैच में 75 रन की पारी के दौरान 5000 आईपीएल रन भी पूरे किए. (इनपुट भाषा से भी)